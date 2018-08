Horoscop 10 august. Se întoarce roata! Ziua în care totul capătă un nou sens. Dispute la tot pasul

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de vineri, 10 august 2018.

Berbec



Ai gresit si stii ca trebuie sa-ti ceri iertare, dar nu te lasa orgoliul. Daca alegi sa pastrezi aceasta atitudine, asteapta-te la un weekend cu probleme. Un gest potrivit poate inlocui o mie de scuze. Fa-l!



Taur



Ai primit o veste extraordinara si vrei sa sarbatoresti. Vorbeste cu prietenii, precis gasesti cativa dispusi sa iasa in oras. Ai grija, totusi, in ce anturaj ajungi.



Gemeni



In sfarsit vei avea timp sa faci ceva ce asteptai de cateva saptamani. Esti emotionat si incantat. Nu neglija, insa, sfaturile unei persoane apropiate. Cu siguranta vorbeste din experienta!



Rac



Se apropie weekend-ul si esti cuprins de romantism. Vrei sa-ti petreci timpul doar cu partenerul de viata si ai pregatit o surpriza de proportii. Abia astepti sa-i vezi reactia.



Leu



Incearca sa te controlezi mai mult astazi! Ai grija la ce spui si ce faci, nu e momentul sa intri in conflicte. Desi esti obisnuit sa dai frau liber la tot ceea ce ai pe suflet, acum este cazul sa fii doar diplomat, scrie Ziua de Cluj.



Fecioara



Ziua incepe destul de bine. Vei primi o veste care o sa iti ofere mai multa incredere in tine. Acum poti fi sigur ca te vei descurca cu ceea ce ai primit de facut.



Balanta



Te simti minunat. Ai o dispozitie de zile mari si abia astepti dupa-amiaza sa pui mana pe telefon si iti inviti prietenii in oras. Seara se va intinde pana tarziu.



Scorpion



Daca nu te agiti si ai suficienta rabdare atunci cand trebuie, nu ai cum sa nu faci fata la tot ceea ce se intampla azi. Trebuie doar sa fii atent la detalii.



Sagetator



Conflictul iscat astazi la locul de munca risca sa iti strice ziua, daca nu si weekend - ul. Daca vei stii sa ignori totul, s-ar putea sa ai parte de cateva ore linistite mai spre seara, acasa.



Capricorn



Iti place ceea ce faci si de aceea munca nu te oboseste. Totusi, mai ia cate o pauza si iesi sa-ti vezi prietenii. I-ai cam neglijat in ultimele saptamani si incep sa creada ca o faci intentionat.



Varsator



Weekend-ul bate la usa, dar tu nu ai timp de nimic. Tot ce faci are legatura cu munca. Ai de finalizat un proiect si daca nu te concentrezi asupra treburilor risti sa stai peste program si saptamana viitoare.



Pesti



Refuzi sa accepti propunerea unui partener de afaceri in legatura cu o investitie. Consideri ca riscurile sunt prea mari si nu vrei sa te bagi. Mai gandeste-te, poate are dreptate!