Noul Guvern a depus jurământul la Cotroceni. Iohannis: Aveţi de îndeplinit promisiuni complicate

Noul Guvern a depus jurământul, miercuri seară, la Palatul Cotroceni, în cadrul unei ceremonii. "Aveţi de îndeplinit promisiuni complicate", a fost mesajul lui Klaus Iohannis pentru noii miniştri. Guvernul Grindeanu a primit votul de încredere al Parlamentului pentru lista miniştrilor şi programul de guvernare. Au fost 295 de voturi "pentru" şi 133 "împotrivă". Anterior, toți cei 26 de miniștrii au primit aviz pozitiv din partea comisiilor parlamentare. Pentru învestire era necesar votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

Mesajul lui Klaus Iohannis pentru noul Cabinet:

"Domnule premier, onoraţi membri ai Guvernului, daţi-mi voie să va felicit pentru votul de învestitură. Aveţi o misiune grea, aveţi de îndeplinit promisiuni complicate. Trebuie să livraţi ce ati promis in campanie electorală. În campanie nu se face doar circ mediatic, sunt si promisiuni. Sper ca într-o bună zi să îmi spuneţi cum veţi scădea deficitul. Aştept sa întăriţi poziţia României în UE şi NATO. Trebuie să avem o justiţie independentă, un stat de drept întărit. Să aveţi grijă ca economia României să crească. Sunt convins că jurământul depus astăzi v-a convins că securitatea naţională este foarte importantă. Securitatea naţională este în strânsă legătură cu stabilitatea, nu doar internă, ci si regională. Vă doresc mult succes. Domnule preşedinte Dragnea, aflarăm de la televizor că sunteţi singurul care ştie programul de guvernare din scoarţă in scoarţă. Vă rog eu frumos, învăţaţi-i şi pe ei".

UPDATE 19.15 Florin Iordache a întâmpinat probleme la pronunţarea cuvântului "integritate". Totodată, Viorel Ştefan a uitat să semneze, dar preşedintele l-a atenţionat.

UPDATE 19.01 Premierul Sorin Grindeanu a depus jurământul. Au urmat apoi vicepremierii şi miniştrii. Preşedintele Iohannis a strâns mâna fiecăruia dintre ei şi le-a urat succes.

UPDATE 18.49. Membrii Guvernului au intrat în sala în care vor depune jurământul.

UPDATE 18. 47. Preşedintele Iohannis a semnat decretul de numire a Guvernului Grindeanu.

Sorin Grindeanu a mulţumit pentru votul acordat şi a precizat: "Votul romanilor din 11 decembrie insemană responsabilitate pe umerii Guvernului. Odata cu acest vot, a devenit Guvernul intregii tari. Am mai indemnat colegii mei la modestie. Ceea ce promitem trebui să realizăm, să respectam. Responsabiliate si respect. Va spun ca suntem un Guvern politic, al coaliţiei PSD-ALDE, am lucrat cu domnul preşedinte Dragnea.

Liviu Dragnea a ţinut un scurt discurs în plenul Parlamentului în care a anunţat că dacă programul de guvernare nu va fi respectat, PSD va fi primul partid care "va interveni". Mesajul era transmis direct lui Sorin Grindeanu.

"PSD poarta o raspundere uriasa pentru guvernare Vom sustine acest guvern dar va asigur ca vom urmari cu cea mai mare exigenta actul de guvernare Va asigur ca actul de guvernare nu se va face la partid. Guvernul e puterea executiva. Ca partide politice castigatoarea, PSD si ALDE au raspunderea si legitimitatea de a se asigura ca guvernul transpune programul de guvernare in practica. Ministrii vor avea toata libertatea atat timp cat urmaresc ce e inscris in acest program.Acesta e mandatul pe care il incredintam azi iar PSD va vota acest guvern dar va asigur ca PSD va fi primul partid care va interveni daca va abateti de la programul de guvernare votat de oameni"

UPDATE 15.30: Sorin Grindeanu își susține discursul în fața parlamentarilor care urmează să acorde votul de încredere Guvernului său. Acesta a prezentat programul de guvernare în care, a susținut premierul propus, se vo regăsi toate măsurile prezentate de Liviu Dragnea în campania electorală.

"Aș vrea ca în deschidere să le mulțumesc celor care m-au propus în această funcție. Vreau să precizez faptul că prima propunere a PSD pentru funcția de prim-ministru, Sevil Shhaideh, ar fi fost o variantă excelentă pentru conducerea guvernului și e bine că dânsa va fi alături de mine în echipa viitorului executiv. Salut echilibrul domnului președinte Liviu Dragnea, care în ultimele săptămâni s-a comportat ca un adevărat om de stat. S-a evitat astfel o criză politică foarte nocivă pentru țara noastră, iar astăzi România poate să aibă un guvern care să înceapă imediat punerea în aplicare a programului votat de români. Chiar în această seară voi convoca prima ședință de guvern.

Subiectul principal al dezbaterilor din Parlament este România și modul în care noua echipă își propune să conducă țara în următorii patru ani. Se vorbește despre felul în care vrem să arate România la finalul mandatului, despre o Românie puternică, prosperă sau despre o Românie corectă. Eu vă propun astăzi o altă țintă, care în opinia mea le include pe toate celelalte. Eu vă propun o Românie normală și îmi propun ca la finalul mandatului pe care mi-l încredințați să avem o țară în care oamenii să trăiască bine și să se bucure de aceleași drepturi și libertăți de care se bucură marea majoritate a cetățenilor europeni. Îmi doresc o țară normală, în care anormalul să fie o excepție și nu o regulă, cum pare a fi astăzi în multe domenii de activitate. Primul semn de normalitate e acela ca politicienii să respecte ce au promis în timpul campaniei electorale. De aceea, în programul de guvernare veți regăsi toate măsurile prezentate în timpul campaniei electorale de președintele PSD, Liviu Dragnea. Nu venim la guvernare pentru a face statistici frumoase pe hârtie, iar creșterea economică nu are nicio valoare dacă nu se regăsește într-un fel sau altul în buzunarele românilor", a declarat Grindeanu.

Totodată, acesta a mărturisit că își dorește o relație normală atât cu președintele Klaus Iohannis, cât și cu partidele aflate în opoziție.

"Am parcurs doar câteva din măsurile importante prezentate în programul de guvernare. Prin această prezentare am dorit să vă conving că acest program nu țintește la ceva ce nu poate fi atins, nu e nicio gogoașă electoarlă, nu e nicio exagerare.Tot ceea ce vă propune prin acest program este să facem România o țară normală. E de datoria noastră, a oamenilor politici, să puem ordine și rânduială în această țară în toate domeniile de activitate. Iar primul semn de normalitate trebuie să înceapă chiar de aici, din Parlament. Pentu cî într-o țară normală, politicienii muncesc pentru cei care i-au ales. De aceea, mesajul meu pentru întreaga clasă politică este unul de deshidere și dialog. Timp de un deceniu, politica în România a fost dominată de vrajbă, de nenumărate conflicte între diverse tabere politice. Vă propun, așadar, ca începând chiar de astăzi să ieșim din această logică a conflictului și să cultivăm dialogul între putere și opoziție, stânga și dreapta. Îmi doresc să am o relație normală și civilizată cu președintele României, dar și cu partidele din opoziție. Așadar, stimați colegi din PNL, PMP și USR, sunt deschis dialogului. Acest guvern nu va fi guvernul meu, nici guvernul PSD, nici ALDE, nici al alctuiva. Va fi guvernul românilor, iar dumneavoastră, cei din opoziție, veți avea mereu un loc rezervat la masa discuției și colaborării cu aceast guvern. Iar primul proiect la vare vă invit să colaborăm este România normală. Vă mulțumesc!", a conchis Sorin Grindeanu.

Președintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a anunțat marți că liberalii vor vota împotriva noului Guvern, susținând că lista este "încropită" în funcție de interesele personale sau de grup ale celor din PSD și ALDE.

Liviu Dragnea a anunţat, vineri, că PSD şi ALDE au convenit ca, după şedinţa în care guvernul Grindeanu va primi, foarte probabil, votul de învestitură, noul cabinet să depună jurământul în faţa preşedintelui Klaus Iohannis miercuri, la ora 19, iar prima şedinţă de Guvern să aibă loc la ora 21.

Administraţia Prezidenţială a anunţat, prin intermediul purtătorului de cuvânt Mădălina Dobrovolschi, că preşedintele Iohannis este de acord, ”în principiu”, ca guvernul Grindeanu să depună jurământul pe 4 ianuarie.

Cabinetul propus de Sorin Grindeanu are cel mai mare număr de miniştri, nu mai puţin de 26, după cel propus de Adrian Năstase în 2000, care avea 30 de miniştri cu portofoliu sau delegaţi.