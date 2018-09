Gabi Firea, atac fără precedent către Liviu Dragnea "Nu eu am tăiat porci cu statul paralel!"

Inquam Photos / George Calin

Primarul general al Capitalei îl atacă, fără menajamente, pe liderul PSD, Liviu Dragnea. În conferinţa de presă, Firea a declarat că acuzaţiile care i se aduc sunt doar o campanie de intoxicare marca "Liviu Dragnea". Totodată, a mai spus că PSD este condus unic, dictatorial de către Liviu Dragnea. Primarul general a mai spus că ea se lupta cu Opoziţia, în timp ce "alţii tăiau porci cu statul paralel" referirea fiind clară la Liviu Dragnea. Firea a mai susţinut că nu îi plac "şobolănismele".

Gabriela Firea a afirmat în conferinţa de presă că există o campanie de intoxicxare marca Liviu Dragnea în care se precizează că ea vrea să pună umărul la dărâmarea Guvernului:

"Se afirma ca sunt niste mofturi ale bucurestenilor si as lua pe scurt iniante de a intra in subiect, care sunt acuzatiile care mi se aduc. Se transmite colegilor mei din tara ca vreau sa pun umarul la daramarea Guvernului. Este doar o campanie de intoxicare marca Liviu Dragnea".

Primarul a mai susţinut că nu ea tăia porci cu "statul paralel", făcând referire la şeful PSD. Totodată, aceasta a mai spus că nu este împotiva graţierii, dar lucururile trebuie făcute în deplină legalitate.

"Se mai spune ca sunt parte din statul paralel. Vreau să spun ca nu eu taiam porci cu statul paralel (...)Nu sunt impotriva niciunei legi, niciunui proiect, nici macar amnistie si gratiere, dar ceea ce si eu si colegii mei am discutat trebuie să fie in deplina legalitate. Nu suntem de acord cu fanteziile juridice care se pun la cale. Deja s-a declanşat o campanie impotriva mea. Nu m-am propus niciunui proiect economic, social, care sa fie in deplina legalitate, astfel inca să nu ne fie ruşine ca suntem romani. Orice invenţie juridică ne poate duce in haos. Sunt de acord cu tot ce este legal. Vreau să spun că există o ameliorare a relaţiei dintre Guvern şi Primărie, de când Viorica Dăncilă este premier".

"Funziunea întârziată dintre ELCEN şi RADET pune foarte multe probleme bucureştenilor", a mai spus Firea.

Aceasta a mai susţinut că după şedinţa de sâmbătă a Comitetului Executiv al PSD a fost declanşată "o nouă campanie de intoxicare marca Liviu Dragnea".

"O echipă guvernamentală este analizată de premier. Analiza trebuie făcută de factorul politic. Nu am dorit niciodată să mă substitui PSD. Toţi ştiu cât îmi este de greu la Primăria Capitalei, pentru că am fost printre primii lideri PSD care m-am confruntat cu opoziţia. Câte plângeri penale mi s-au făcut, câte petiţii, câte mitinguri, câte atacuri. Pot veni în faţă dumneavoastră consilierii generali PSD să va spună prin ce am trecut noi în ultimii doi ani. Această acuzaţie este în mod evident neîntemeiată şi arată disperarea, a declarat Firea.

Primarul a mai spus că nu îi plac şobolănismele, iar cu solidaritatea mascată în PSD s-a mers prea departe:

"Eu cred ca aceste lucruri trebuie discutate in forurile statutare, nu sunt de acord sa inceapa o dizidenta informala in partid. Cu aceasta solidaritate s-a mers mai departe, daca si noi avem dreptul acasa sa spunem ce ne deranjeaza, nu inteleg de ce nu poti spune nimic într-o formatiune condusa dictatorial. Mie nu imi plac şobolănismele".

Pe de altă parte, Gabriela Firea a lansat un atac dur şi luni seară, la adresa lui Dragnea.

”Liviu Dragnea zâmbește și ocolește adevărul foarte frumos, pentru că niciodată nu ne confruntă direct, (...) dar în subterane și în întâlnirile pe care le are cu doar câțiva apropiați, deciziile sunt cu totul altele."

În urma unor astfel de manipulări, susţíne primarul general, au dus la escaladarea conflictului dintre ea şi foştii premieri Sorin Grindeanu şi Mihai Tudose. "De fiecare dată dl. Dragnea îmi spunea că el este de acord, din punct de vedere politic, cu toate acele proiecte (pentru Bucureşti - n.r.) , dar nu sunt de acord, mai întâi dl. Grindeanu și apoi dl. Tudose. Atunci, pe bună dreptate, eu semnala public faptul că guvernul nu ajută bucureștenii.”, a declarat Gabriela Firea la TVR1.

Firea: Se spune că Dragnea s-ar consulat cu iubita, dar şi cu "un consilier"

Marea problemă, în viziunea Gabrielei Firea, este faptul că Liviu Dragnea nu se mai consultă cu liderii partidului, ci mai apropiaţii săi din Teleorman, cu oameni din afara partidului.

"Domnul Dragnea se consultă din ce în ce mai mult doar cu un grup restrâns de oameni. Sunt mai mult oameni din afara partidului, nu din interiorul partidului. Sunt din ce în ce mai puțini oameni din partid care participă la luarea deciziilor.", a declarat Gabriela Firea, la TVR.

Chiar şi iubita liderului PSD, Irina Tănase, s-ar afla printre cei cu care se consultă Liviu Dragnea.

"Eu nu am asistat la astfel de consultări, dar se spune că da. Eu nu am asistat", a mai spus Firea.

Această izolare de masa partidului şi a liderilor a dus la situaţii tot mai frecvente de proastă comunicare publică, pentru că oamenii sunt puşi să explice şi să susţină ceva ce nici lor nu le este clar. "Cred că ar fi fost mult mai înţelept şi democrat să discute anterior cu membrii BPN, cu membrii CEx, pentru a găsi cele mai bune soluţii. A crede că doar un consilier sau un consultant deţine adevărul aboslut, nu este în regulă. (...) Nu acei consilieri sau conultanţi decontează - noi toţi. Este nedemocratic ca vicepreşedinţii partidului şi membrii CEx să afle lucruri importante despre Guvern şi Parlament de pe surse, de pe site-uri", a afirmat spus Gabriela Firea.

Firea: Dragnea se simte ameninţat de popularitatea mea în PSD

Edilul a mai afirmat şi faptul că tensionarea relaţiilor dintre ea şi Liviu Dragnea vine de la faptul că acesta o percepe ca pe o ameninţare permanentă la posibila sa candidatură prezidenţială.

“Explicația inițială a colegilor mei, pentru că domnul Dragnea nu mi-a spus niciodată explicit acest lucru (...) a fost aceea că am un procent destul de mare în sondaje, că al putea fi un pericol politic pentru o posibilă candidatură a domniei sale la Palatul Cotroceni și că e posibil, cel puțin așa mi-au transmis colegii care sunt în continuare în partid, și în fața cărora se exprima de genul: ce mai vrea și Gabi? A câștigat primăria, de ce nu e oprește? De ce se implică atât de mult? De ce are prezențe mediatice dese și de ce contribuie la sporirea imaginii publice? Ce scopuri are? Vrea să ia partidul? să fie candidat? (...) Mi se pare ilogic ceea ce s-a întâmplat. Faptul că vreau să candidez al prezidențiale sau că vreau să preiau partidul, toate acestea vor rămâne doar teorii fantasmagorice,” a mai spus Firea la TVR.