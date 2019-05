Gabriel Oprea alături de mișcarea sindicală și rezerviștii militari

Lideru UNPR Gabriel Oprea a ajuns în turneul său prin țară și la Brăila, unde a avut vineri seara o întâlnire cu membrii UNPR din Brăila și apoi a susținut o conferință de presă. Oprea a semnat un protocol de colaborare cu liderii a două sindicate.

”Noi am mai făcut în ultimele luni mai multe protocoale cu sindicatele. De la metrou, transportatori. În fine, acum suntem de asemenea onorați. Eu cred că celelalte partide – nu aș vrea să fac observație, fiecare are strategia sa -, dar s-au cam îndepărtat de mișcarea sindicală. Eu cred că am vocație. Și v-am spus că am avut un mentor: pe Marian Sârbu. Cred că trebuie să fii alături de mișcarea sindicală, să ai dialog social. Și ne-am propus acest lucru. Cred că am semnat vreo 8 – 9 protocoale cu mai multe mișcări, federații sindicale”, a declarat liderul UNPR, Gabriel Oprea.

