Fostul şef ANI Horia Georgescu, audiat de comisia de anchetă SIPA

Horia Georgescu

Fostul şef al ANI se prezintă, marţi, la Comisia parlamentară de anchetă privind arhiva SIPA.

Comisia parlamentară de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind clarificarea aspectelor ce ţin de desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie se reuneşte, marţi, pentru a audia mai multe persoane, printre care Horia Georgescu şi Ingrid Mocanu.

Potrivit unui anunţ de pe site-ul Senatului, Comisia parlamentară de anchetă privind arhiva SIPA urmează să-i audieze pe fostul şef al Agenţiei Naţionale de Integritate Horia Georgescu, dar şi pe Şerban Alexandru, Marius Iosif şi Ingrid Luciana Popa Mocanu.

Şedinţa va începe de la ora 9:30.

Fostul şef al ANI Horia Georgescu a declarat, în urmă cu o săptămână, că a făcut parte din statul paralel, menţionând că tot ce a făcut a fost cu bună-credinţă. Georgescu consideră că anumite persoane au fost sacrificate pentru binele altora.

"Da, cred că am făcut parte din acel stat paralel, dar eu am făcut totul din bună credinţă. Gândiţi-vă că instituţiile, clasa politică sunt praf. Nu se mai pot face construcţii, nu se mai poate lucra la proiecte. Se rezolvă dispute personale prin instituţii. Părerea mea e că lucrurile nu mai pot continua aşa. Sesizările se făceau şi în interiorul partidelor. Îşi făceau unii altora dosare. E impropriu să spui că Horia Georgescu a nenorocit ceva sau pe cineva. (..) Probabil unii trebuiau să devină ţapi ispăşitori. Nu eram nimic greşit că mă întâlneam cu directorul SRI şi nu puteam pune la îndoială ce-mi spunea cel mai înalt om al statului. Dacă stau zece persoane la o masă şi unul rămâne în picioare, lucrurile sunt foarte clare. Nu mă refer la doamna Kovesi, ci la domnul Maior. Eu am fost, să zicem un exponent al statului paralel, care timp de 9 ani am stat la masă cu aceste persoane şi brusc am devenit un biet penal. Trebuiau sacrificate persoane spre binele altora", a declarat Horia Georgescu, la B1TV, potrivit Mediafax.

În februarie 2018, fostul şef al ANI a fost condamnat de Curtea de Apel Bucureşti la 4 ani închisoare cu executare în dosarul privind despăgubirile de la ANRP. Decizia nu este definitivă.

Procurorii DNA au dispus, în aprilie 2015, trimiterea în judecată a opt persoane care, la data faptelor, făceau parte din Comisia Centrala pentru Stabilirea Despăgubirilor, precum și a patru inculpați care aveau calitatea de experți evaluatori autorizați.