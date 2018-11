Florin Iordache, reclamat la poliţie pentru semnele obscene

Deputatul Florin Iordache a fost dat în judecată de asociația ,,Voci pentru Democrație", pentru gestul obscen făcut în urmă cu câteva zile, în plenul Parlamentului. Reprezentanții asociației spun că o astfel de ieşire este inacceptabilă, mai ales pentru că a avut loc în Parlamentul României.

Gestul obscen făcut de Iordache a fost reclamat la Poliţie de un ONG. Reprezentanţii Asociației ,,Voci pentru Democrație"

"Ëste un gest inacceptabil şi nu are legatură cu politica. Parlamentul nu este un loc pentru obscenităţi şi parlamentarii trebuie să fie modele pentru cetăţeni şi nu contramodele. Am zis că nu trebuie să mai tolerăm nici noi, ca societate civilă, asemenea gesture in Parlament. (...) Nu trebuie să transformăm Parlamentul intr o mahala ci să rămână acel spaţiu unde se dezbat legi, a declarat Lucian Checheriță, președinte Asociația ,,Voci pentru Democrație”, pentru Realitatea TV.



Fostul ministru al Justiției nu a vrut să comenteze gestul făcut, ba chiar l-a negat în fața jurnaliștilor, singura scuză a lui fiind aceea că „a suferit spasme".