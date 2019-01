Florin Iordache despre Liviu Dragnea: "Este în vacanță". Codrin Ștefănescu spunea altceva

Florin Iordache a tranșat lucrurile. Într-o intervenție la Realitatea TV, deputatul PSD a spus clar că Liviu Dragnea este în vacanță, astfel încât acesta nu va fi prezent la întâlnirea cu şeful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

Întrebat dacă Juncker îl va primi mâine, la ora 11:00, în locul lui Liviu Dragnea, Florin Iordache a replicat, în direct la Realitatea TV: "Nu, il primim noi pe dansul la Parlament. Domnul Liviu Dragnea, daca dumneavoastra nu stiati, este in vacanta si in aceste conditii reprezentarea in Camera o voi face eu, impreuna cu domnul Tariceanu. Care este problema? Eu reprezint Camera la intalnirea de maine. Punct".

Afirmațiile făcute de Iordache îl contrazic pe secretarul general al PSD, Codrin Ștefănescu, cel care susținea că "Liviu Dragnea nu a plecat în insule exotice, nu a plecat nici pe Lună, nici pe Marte. Liviu Dragnea nu e plecat din ţară şi nu va pleca din ţară, în mod sigur".

Prin urmare, preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, nu va fi prezent mâine la întâlnirea cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. El va fi reprezentat de vicepreşedintele forului, Florin Iordache.

Preşedintele CE Jean-Claude Juncker efectuează o vizită la Bucureşti în perioada 10-11 ianuarie, cu prilejul începerii oficiale a Preşedinţiei române a Consiliului UE.