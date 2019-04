Fiul unui dizident anticomunist: "Tăriceanu minte! Nu l-am cunoscut niciodată"

Băiatul disidentului Gheorghe Ursu, ucis de Securitate, îl acuză pe Călin Popescu Tăriceanu de minciună. Acesta susține că șeful Senatului vrea să se asocieze cu cauza și memoria unui disident și că vrea să-și legitimeze atacurile la Augustin Lazăr.

Andrei Ursu, fiul disidentului anti-comunist Gheorghe Ursu, ucis de Securitatea comunistă, îl acuză pe Călin Popescu Tăriceanu că a mințit joi într-un interviu la Digi 24 în legătură cu acesta. Tăriceanu declarase că Andrei Ursu i-a fost student și ”i-a împărtășit subiectul cu mare frică pentru că se temea că ar putea avea consecințe asupra lui”.

"Nu l-am cunoscut niciodată pe Tăriceanu!"

Andrei Ursu spune într-un comunicat de presă că nu l-a cunoscut niciodată pe Tăriceanu și că nu i-a fost student pentru că a studiat la altă facultate decât cea unde actualul lider ALDE era profesor. ”Nu l-am cunoscut niciodata personal pe domnul Calin Popescu Tariceanu. Nu mi-a fost profesor sau asistent la facultate sau in vreun alt cadru. Inteleg ca domnul Calin Popescu Tariceanu a fost cadru didactic la Facultatea de Constructii. Eu nu am urmat aceasta facultate, ci pe cea de Automatizari si Calculatoare, la Institulul Politehnic Bucuresti. La momentul uciderii tatalui meu de catre Securitate in inchisoare, eu nu mai erau student de doi ani . Am terminat facultatea in anul 1983, deci nu avea cum sa-mi fie „teama ca acest lucru ar putea sa aiba consecinte” pentru ca ar fi „urmat sa-mi pregatesc examenul de diploma”, a scris Andrei Ursu.

Fiul disidentului îl acuză pe Tăriceanu de ”manevre politice dezgustătoare” și de faptul că vrea să utilizeze politic această temă: ”Deci nu cred ca mai e nevoie sa mentionez ca aceste afirmatii ale politicianului Calin Popescu Tariceanu sunt in intregime false. Nu e plauzibil deci ca pe domnul Tariceanu il inseala memoria. Aceste lucruri nu se uita, si cu atit mai putin pot fi construite „din greseala” , printr-o festa a unor amintiri in deriva. Este evident ca domnul Tariceanu a compus aceasta dezinformare cu scopul vadit de a induce in eroare opinia publica. El doreste sa se asocieze in acest mod abject cu cauza si memoria unui disident. Se erijeaza nu doar intr-un profesor al meu (care n-avea cum sa fie) dar – printr-o insalubra manevra oportunista – chiar intr-un apropiat al meu, deosebit de intim, in care as fi avut atita incredere incit sa-i fi confiat informatii despre soarta tatalui mei ucis de Securitate!”, scrie Andrei Ursu.

Fiul lui Gheorghe Ursu îl acuză pe Tăriceanu că vrea să se asocieze cu familia disidentului ”pentru a-si cistiga o jalnic de nemeritata credibilitate in atacurile sale – si acestea, in cea mai mare parte, false – impotriva procurorului general”.

Comunicatul integral al lui Andrei Ursu:

Dragi prieteni,