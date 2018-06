Exces de discreţie sau glumă?! Dacian Cioloş ar fi divorţat de Valerie

Dacian Ciolos s-ar fi despărțit de franțuzoaica Valerie, potrivit unor surse politice. Despărțirea ar fi survenit în urmă cu câteva luni. Fostul premier respinge informația și spune că e o glumă de 1 aprilie.

Dacian Ciolos a cunoscut-o pe Valerie Villemin în timpul studiilor făcute în Franța. Momentul a fost povestit chiar de către fostul premier, într-un interviu acordat revistei VIP, în 2007.



”Pe soția mea, Valerie, am cunoscut-o în Franța, la scoală. Am fost colegi un an. Valerie fusese înainte în România, cunoștea țara și ne-a fost foarte ușor să comunicăm. Treptat, relația noastră s-a schimbat, a devenit una puternică și, în 2000, ne-am căsătorit".



18 ani mai târziu, Cioloș și Valerie și-ar fi spus adio, susțin surse politice. Neoficial, cei doi sunt separați de jumătate de an. În prezent, franțuzoaica se ocupă de mai multe ateliere de Mindfullness, o practică pentru găsirea echilibrului.



În urmă cu câteva luni, Cioloș a fost surprins împreună cu o femeie mai tânără cu 12 ani. Presa a scris că numele ei ar fi Andrada Morar, angajata companiei americane de consultanță politică Ketchum. Are 30 de ani și este din Zalău, orașul natal al fostului premier.



Primele poze cu cei doi au apărut în toamna anului trecut. Dacian Cioloș și Andrada Morar se plimbau de mână în parcul Herăstrău.