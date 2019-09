eMAG – Curatenie luna – Toamna se face curatenie generala. Ce avantaje ai

eMAG are un nou tip de promotie cu reduceri excelente pentru toate produsele de care ai nevoie atunci cand faci curatenie.

eMAG – Lista tuturor produselor cu reduceri de 40% poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG a dat startul unui nou tip de promotie care insa ‘ascunde’ tot produse cunoscute deja. E vorba de toate produsele de care ai putea sa ai nevoie atunci cand faci curatenie. Am strans si noi o serie de informatii despre ele si vi le prezentam mai jos:

eMAG – Principalele categorii cu reduceri mari

In cadrul promotiei Curatenie luna aveti o gramada de oferte inspirate pentru case imaculate, dupa cum spun chiar cei de la eMAG. Noi am aruncat o privire peste principalele categorii de produse si iata ce am gasit.

Masini de spalat si uscatoare – Categoria pe care se bazeaza mult cei de la eMAG este cea care cuprinde si electrocasnicele mari precum masinile de spalat rufe si uscatoarele. Gasiti de la masini de spalat rufe cu capacitate de 5-6kg pana la modele cu peste 7kg capacitate a cuvei, dar mai gasiti si masini de spalat rufe verticale, masini de spalat dotate si cu uscator sau uscatoare separate de rufe. Masinile de spalat vase incorporabile si cele standard au si ele reduceri de pana la 40%.

Detergenti si solutii de curatenie – Aici gasiti de la detergenti, balsam de rufe, produse anticalcar, solutii pete si detergenti de vase pana la solutii de curatare a baii, odorizanti de baie, detergenti uiversali si solutii de mobila, produse profesionale si odorizanti de camera.

Aspiratoare – Aspiratoare fara sac, cu sac, verticale, cu spalare si filtrare, roboti de aspirare, aspiratoare de mana, aspiratoare de geamuri, aparate de curatat cu abur dar si accesorii de aspiratoare, pe toate le aveti cu reduceri ce ating de multe ori pragul de 40%.

Fiare, statii si mese de calcat – Trecem la capitolul de ingrijire a hainelor. Aici avem fiare de calcat ieftine sau modele profesionale, statii de calcat, aparate de calcat cu abur dar si mese de calcat de toate dimensiunile de care ai putea avea nevoie.

eMAG – Categorii de produse mai putin populare

eMAG are si cateva categorii de produse care sunt de multe ori ignorate de clienti pentru ca nu sunt atat de importante. Ei bine, tocmai aici reducerile sunt printre cele mai mari, asa ca daca vreti sa iesiti cu adevarat castigati, orientati-va catre aceste produse de la eMAG:

Curatenie exterioara – La capitolul curatenie exterioara, pentru cei care locuiesc la casa, se gasesc la eMAG preturi bune pentru aparte de spalat cu presiune, motocultoare si motosape, aspiratoare, suflante si tocatoare, masini de tuns iarba, coase electrice, motocoase, trimmere electrice, fierastraie cu lant.

Seturi de curatenie si articole depozitare – O alta categorie mai putin populara si frecventata de clienti dar cu produse excelente si preturi fabulos de bune la eMAG in aceasta perioada e cea care cuprinde seturi complete de curatenie, maturi, mopuri, galeti, uscatoare de rufe, articole organizare imbracaminte si incaltaminte, cosuri si cutii de depozitare dar si cosuri de gunoi.

Aparate filtrare aer – Ultima categorie pe care v-o recomandam este cea de aparate de filtrare aer care cuprinde la preturi bune purificatoare, dezumidificatoare, umidificatoare, accesorii aparate de filtrare aer dedicate.