eMAG – Ce se intampla saptamana asta! Rar vezi asa ceva

eMAG are o saptamana plina de promotii, preturi mici si reduceri fara numar.

eMAG – Lista tuturor promotiilor disponibile pe site-ul celui mai mare retailer online din Romania poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG reuseste o performanta impresionanta: deruleaza o multime de promotii importante in acelasi timp. Pare sa fie o saptamana excelenta pentru cumparaturi. Mai jos, am facut si noi o scurta prezentare a principalelor promotii care se desfasoara in aceasta perioada:

eMAG – IT & Mobile Days

Prima promotie mare pe care v-o prezentam, v-o recomandam si care dureaza chiar toata saptamana este cea de IT & Mobile Days. Este o promotie deosebita care se desfasoara la intervale mari de timp si care vine cu reduceri, dupa cum ii spune si numele, pentru dispozitivele mobile, in special telefoane, dar si tablete, laptopuri si alte gadgeturi. Toate ofertele le gasiti AICI.

eMAG – Reducerile de Mondiale

Echipa ta de mondiale e facuta din eMAG si preturile mici. Promotia de la eMAG pentru Campionatul Mondial de Fotbal este deosebit de avantajoasa, vine cu reduceri mari si foarte mari pentru televizoare, videoproiectoare, audio, gaming, sport si ingrijire personala dar si electrocasnice si home and deco. OFertele pot fi consultate AICI.

eMAG – Comanda la orice ora si primesti coletul maine

O alta promotie, care de data asta vizeaza toate produsele eMAG, este cea care tine de livrarea rapida. Daca ai gasit azi ceva care iti place atat de tare incat ti-l doresti pana maine, plasezi comanda de luni pana duminica, pana la ora 24, iar eMAG livreaza chiar a doua zi, inclusiv in weekend. Gasesti non-stop tot ce iti doresti, de la electrocasnice mici pana laimbracaminte si produse pentru copii. Detaliile serviciului sunt disponibile AICI.

eMAG – Girls Sales CLub

Reduceri seducatoare la preturi incantatoare in cadrul promotiei Girls Sales Club. Daca tot e vara, la eMAG sunt reduceri pentru hainute, dar si alte categorii de produse ce vizeaza direct fetele. Reducerile sunt de pana la 40% la eMAG pentru accesorii, parfumuri, seturi cadou, make up, ingrijire personala, fashion, carti si multe altele. Tot ce trebuie sa faci e sa adaugi produsele favorite din campanie in cosul de cumparaturi si sa te bucuri de noile achizitii. Ofertele sunt AICI.

eMAG – Resigilate

Nu in ultimul rand, va recomandam categoria si campania de produse resigilate de la eMAG care e mereu disponibila. Merita consultata des aceasta promotie si produsele care apar pentru ca se schimba des, preturile scad frecvent si avantajele suntnumeroase. Tinem sa va reamintim doar ca avet parte si de garantie si de posibilitate de retur gratuit in cazul produselor resigilate, iar in oferte vedeti si fotografii cu eventualele defecte pe care le au produsele. Toate ofertele eMAG de resigilate le gasiti AICI.