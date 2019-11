eMAG black Friday 2019 – dezvăluim toate secretele evenimentului

eMAG black Friday 2019 debutează în data de 15 noiembrie însă ora oficială nu este anunțată. Dacă e să ne luăm după experiența din ultimii 9 ani black Friday 2019 începe la eMAG în jurul orei 7:00.

Alerta pentru startul evenimentului de Black Friday poate fi setata AICI.

Ofertele de Black Friday de la eMAG pot fi gasite AICI.

O serie de informații au fost furnizate de către oficialii celui mai mare retailer din România despre cum se va desfășura evenimentul de reduceri ce produse vor fi vizate de scăderi de prețuri masiv și cum e gândit în general acest eveniment.

eMAG black Friday 2019 statistici

În fiecare an de black Friday avem acces la o serie de statistici care ne arată chestie important este evenimentul și cum evoluează de la an la an aducând cifre tot mai impresionante. Conform statisticilor în jurul a 89% dintre români știu de black Friday.acest eveniment a fost adus în România chiar de către cei de la eMAG în urmă cu nouă ani însă evoluția a fost un spectaculoasă.

Tot conform statisticilor 50% dintre români au declarat că intenționează să cumpere ceva de la emag de black Friday 2019 spre deosebire de 42% care declarau acest lucru în 2015 și doar 16% care declarau că vor să cumpere ceva la primul eveniment de acest tip.

Traficul de pe saitul eMAG în ziua de black Friday dar și înainte și și după eveniment este unul impresionant și are nevoie de o logistică complicată și performantă pentru a face față.

Dacă în primul an au fost în jurul a 700.000 de vizite și siteul la înregistrat probleme nefiind disponibil pe parcursul întregii zile evoluția ulterioară a traficului a dus și la evoluția tehnologiei folosite și la investiții mai mari în site.

Evoluția traficului de pe website emag.ro de black Friday a fost un spectaculoasă la ediția a doua înregistrând use două virgulă două milioane vizite apoi în 2013 3,1 milioane urmând 2014 cu 4 milioane și 2015 cu 5,5 milioane.recordurile au continuat să fie bătute ediție de ediție iar în 2016 să ajungi la 6,4 milioane de vizite pe eMAG.ro de black Friday iar în 2017 la peste 8,3 milioane.

Cea mai recentă ediție cea din 2018 a avut nu mai puțin de 9,5 milioane vizite de black Friday și e de așteptat ca în acest an să se treacă lejer de cifra rotundă de 10 milioane.

O altă evoluție interesantă la eMAG în cadrul evenimentului black Friday au avut o comenzile înregistrate prin intermediul dispozitivelor mobile care sau mulți și ele pe parcursul celor nouă ani de eveniment.și tehnologia a evoluat și eMAG și a dezvoltat atât website el cât și aplicația mobilă prin care se poate comanda extrem de ușor.

La nivel de trafic mobil în 2011 doar 0,1% din trafic provenea de pe mobil iar în 2012 se atingea pragul de 1%. Practic din 2013 evoluție a fost spectaculoasă înregistrând cu o cifră de 15% trafic mobil pe eMAG.ro de black Friday 2014 cu 33% și 2015 cu 54% un moment important în care mai mult de jumătate din vizitatori au venit de pe mobil.

Din 2016 sau trecut și de cifra de 64% și evoluția a început să fie una mai lentă ajungând în 2017 la 69% trafic mobil de black Friday eMAG iar 2018 a sărit ca statistică până la 78% trafic mobil. Va fi spectaculos de urmărit până unde se va putea ajunge.

Jurnalistul Lucian mândruță aflat la conferința de presă pentru lansarea evenimentului eMAG black Friday 2019 la întrebat pe șeful eMAG dacă magazinul produce și profit în acest eveniment.spre surprinderea multora răspunsul a fost unul negativ. Impactul uriaș al black Friday face ca magazinul online să acumuleze noi clienți care pe parcursul anului cel mai probabil vor mai face cumpărături online brânză strict de black Friday magazinul nu produce profit.

Ca vânzări evoluție a fost de la 54 de milioane de lei în 2000 12 până la 460 de milioane de RON în anul 2018 care a fost un an record sărind cu 100 de milioane RON față de anul precedent.în 2016 sau înregistrat vânzări de 301 milioane RON în 2015 de 202 iar în 2014 165. Încă de la a treia ediție în 2013 eMAG a depășit pragul de 100 de milioane de lei vânzări de black Friday.

o altă statistică interesantă furnizată de către cei de la emag de black Friday 2019 constă în faptul că sau observat creșterea de la an la an de evenimentul black Friday eMAG a cumpărăturilor importante cum ar fi electrocasnicele mari sau televizoarele cu diagonala mare sau în general electrocasnice cu prețuri ce va mai mari.

Dacă la început în 2012 se vindeau în jurul la 23.000 de produse cu preț mai mare de 500 RON evoluția pe parcurs a fost una spectaculoasă în 2013 56.000 de vânzări importante apoi în 2014 peste 79.000 de vânzări urmând 2015 cu 95.000 de vânzări pentru produse importante.

în 2016 sau depășit pragul de 100.000 și chiar să ajungi la un record 134.000 de cumpărături importante pentru ca în 2017 să se atingă chiar anul trecut cifrele pentru cumpărăturile importante au ajunsanul trecut cifrele pentru cumpărăturile importante au ajuns la 196.000 și cu siguranță în acest an se va a depășit pragul de 200.000.

În mediul online au circulat o mulțime de mituri despre prețurile eMAG de black Friday. Statisticele concret au venit să distruga aceste mituri și să demonstreze că întradevăr de black Friday sunt cele mai bune prețuri din întreg anul fie că vorbim de reduceri sau nu.

În cazul a 91 din vânzările de black Friday 2018 sa înregistrat cel mai mic preț din întreg anul 2018 iar aceste statistici tinde să fie bătute în 2019 de black Friday la eMAG.

Mai mult cei de la eMAG ne spun că black Friday reprezintă o adevărată oportunitate deoarece de exemplu prețul produselor eMAG în black Friday 2018 a fost cu 15% mai mic decât cel mai mic preț al competitorilor.

sunt de urmărit în special produsele de la branduri importante cu care eMAG este și partener și la care pot beneficia de reduceri mai mari având bugete dedicate. Printre altele vă recomandăm branduri precum Samsung ASUS Beko Apple Sony LG Whirlpool Lenovo lego Electrolux Bosch Philips L'Oreal sau Nike.

Reducerile totale la black Friday eMag 2019 vor fi de 270 de milioane de RON conform calculelor făcute de reprezentanții magazinului online. În promoție vor fi disponibile peste trei milioane cinci sute de produse iar în marketplace vor exista peste 8.000 de de alte magazine cu propriile oferte.

Ce înseamnă black Friday 2019 pentru eMAG

Cei de la eMAG au mărturisit că de black Friday 2019 au făcut o investiție adițională de 3 milioane de euro care constă în servere servicii de hosting cloud dar și dezvoltare toate necesare pentru o mai buna desfășurare a evenimentului.

eMAG își îmbunătățește de black Friday 2019 și livrarea rapidă care se va face atât prin FAN Courier dar și prin sameday cât și prin cele 250 de easybox eMAG.

Forma a exista posibilități de ridicare a produselor în cele 625 de oficii ale poștei Române cât și din showroomul eMAG.

De black Friday 2019 sau ai investit 30 de milioane de euro de către companiile de curierat pentru a face o livrare cât mai promptă având nevoie de centre logistice mașini tehnologie și easybox.

eMAG black Friday 2019 rate

Foarte mulți dintre români cumpără în rate de black Friday așa că cei de la emag sau gândit să îmbunătățească sistemele prin care pot fi accesate fondurile.în acest an la eMAG de black Friday 2019 puteți cumpăra în 40 de rate fără dobândă cu cardul de cumpărături eMAG de la Raiffeisen Bank și primiți bonus 200 de puncte pentru cardurile solicitate în ziua de black Friday în plus cardul se poate emite pe loc În showroom urile eMAG iar până la 10% se poate primi înapoi valoarea produselor.

Mai exact pentru black Friday 2019 la eMAG puteți cumpăra cu 40 de rate atât prin cardul eMag cât și prin cardurile Raiffeisen Bank și BRD puteți cumpăra și în 24 de rate cu carduri de la ING garanti Bank Alpha Bank iar cu 18 rate prin cardurile de la card avantaj și banca Transilvania. Practic sunt acoperite peste 85% dintre cardurile de credit din România de black Friday 2019.

eMAG black Friday 2019 ofertele din catalogul acestui an

eMAG va avea o serie de oferte foarte bune în acest an iar cele mai cumpărate sunt televizoarele motiv pentru care vor fi disponibile 70.000 de televizoare 120.000 de smartphone ori 22.000 de laptopuri în jurul la 15.000 de mașini de spălat rufe și 200.000 de electrocasnice mici dar și 300.000 de produse fashion și 150.000 de parfumuri și cosmetice 400.000 de jocuri și jucării pentru secțiunea dedicată copiilor 200.000 de anvelope un moment excelente pentru schimbarea anvelopelor de iarnă 400.000 de produse pentru casă și grădină 50.000 de articole și echipament sportiv totalizând vânzări de 500 de milioane RON conform estimărilor celor de la eMAG.

Toate aceste eforturi sunt făcute pentru a câștiga clienți noi care nu au mai cumpărat niciodată de la emag sau care nu au mai cumpărat niciodată online și se estimează că de black Friday 2019 pe eMAG.ro vor fi 60.000 de clienți noi care cel mai probabil vor mai cumpăra și pe parcursul anului viitor de la retailerul online.

eMAG black Friday 2019 problemă livrărilor produselor achiziționate

În fiecare an o mare problema este livrarea produselor achiziționate de la emag de black Friday 2019 iar online încearcă din răsputeri să vină cu soluții cât mai bune de la an la an.

La ediția black Friday din 2019 eMAG promite livrare a produselor până pe data de 28 noiembrie având ca obiectiv îndeplinirea în 99% dintre aceste comenzi. În anul 2018 de black Friday cei de la eMAG au reușit să livreze în maximum două săptămâni 94% dintre produse.

Un alt lucru foarte interesant și important de care ne asigură cei de la eMAG este că 70% dintre comenzi sunt expediate încă din primele 5 zile de după eveniment.

eMAG black Friday 2019 cea mai interesantă ofertă

Cu siguranță atracția dintre toate ofertele de black Friday 2019 de la eMAG este cea pentru un Ferrari care ar putea fi vândut în cadrul evenimentului.este cel mai scump produs vândut vreodată prin intermediul web saitului și înregistrează și cea mai mare reducere de preț care constă în 45.000 de euro o scădere de la 300 8.000 de euro la 263 de mii de euro.

Nu este singura mașină care se va vinde prin intermediul eMAG de black Friday 2019 mai sunt vizate multe alte modele mai ieftine de la Audi SKODA fiat alfa Romeo Ford Mercedes Volkswagen Jeep Volvo Citroen BMW mini Honda Kawasaki.

Alte oferte inedite de la eMAG vor fi vouchere pentru închirieri mașini sau servicii taxi și car sharing dar și vouchere pentru bilete de avion în valoare de 500 RON la preț de 250 RON în valoare de 400 RON la preț de 200 RON dar și în valoare de 250 RON la preț de 125. Biletele sunt disponibile prin blue Air.

Nu nu ultimul rând vor fi disponibile și bilete la evenimente sportive importante cum ar fi turneele Roland garros de la Paris sau Wimbledon dar și bilete la formula 1 sau la finala champions league ce va avea loc în Istanbul în anul 2020.

Ca în fiecare an vor fi disponibile și bilete la concerte și festivaluri atât din România cât și din străinătate cum ar fi Tomorrowland dar și electric cheia sol summer waves concertul Celine Dion concert lana del Rey dar și concert Michael buble sau David Guetta sau maluma.

Și de black Friday 2019 vor fi disponibile la eMAG experiențe inedite cum ar fi castelele și conacele din România care se pot vizita bilete dinner in the sky sau zbor cu balonul însăși bilete la crame sau la partidă de golf.

Mai pot fi achiziționate și abonamente medicale dar și abonamente stomatologice la Regina Maria medicover sau just smile dental clinic.

Vodafone va avea prin intermediul pe eMAG de black Friday 2019 abonamente telefonice cu reducere de la 9 euro pe lună la 6,3 și de la 14 euro pe lună la 9,8 dar și abonamente reduse de la 25 de Euro pe lună la doar 17,5

Inedit este și oferta pentru Starbucks unde puteți achiziționa vouchere de cafea două la preț de unu dar vor fi disponibile și bilete pentru parcuri de distracții locale și internaționale cum ar fi Disneyland Europa park portaventura gardaland asterix superland divertiland legoland.

În fiecare an cei de la eMAG au introdus și ofertele de aur de black Friday iar de această dată vor putea fi cumpărate monede de aur de 22 de karate și de 24 de carate dar și lingouri de aur de 24 de karate.ceasurile și bijuteriile de lux nu vor lipsi din oferta eMAG de black Friday cu branduri importante.pachetele turistice vor avea și ele reduceri atât pentru România cât și pentru străinătate incluzând vacanțele de pe litoralul românesc din 2020 dar și vacanțele de Paște 2020 Crăciun 2020 și alte tipuri de vacanțe exotice iar în total vor fi disponibile peste 25.000 de nopți de cazare în 15 țări