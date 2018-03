eMAG – 5 laptopuri de exceptie. Sunt printre cele mai vandute modele si acum au si reducere

eMAG are o multime de laptopuri de foarte buna calitate la preturi excelente. Noi am selectat 5 dintre ele.

eMAG are multe laptopuri bune in oferta, insa noi le-am ales chiar pe cele mai bune. Reducerile sunt mari, preturile mici configuratiile bune. Iata ce laptopuri ne-au atras noua atentia.

eMAG – Laptop HP 250 G6

Prima oferta din promotia eMAG pe care v-o recomandam este pentru un laptop de la Hp, este unul dintre cele mai populare in randul clientilor celui mai mare retailer online din Romania. E vorba de modelul HP 250 G6 care e dotat cu procesor Intel Celeron N3350 cu frecventa de pana la 2.48Ghz. In plus, ecranul are o diagonala standard de 15.6 inch si reda imagini crista la rezolutie HD.

eMAG – Laptop Gaming Asus ROG

Trecem la o categorie importanta, cea a laptopurilor de gaming. Aceste laptopuri sunt vanate de profesionistii si fanii inraiti ai jocurilor pe calculator. Laptopul Asus are procesor Intel Core i7, cel mai puternic de pe piata, din acest moment, care are o frecventa de 3.8 Ghz pe arhitectura Kaby Lake. Ecranul e de 15.6inch, full hd, memorie de 8GB si spatiu de stocare de 1TB. Placa video e una de senzatie: nVidia GeForce GTX 1050 de 4GB.

eMAG – Acer Aspire 3

Un alt producator renumit de calculatoare este ACER. Modelul pe care noi vi-l recomandam pentru pretul foarte bun de la eMAG si pentru un raport calitate/pret greu de egalat este Aspire 3. Acest laptop are procesor AMD Dual Core A9 Series cu frecvente de pana la 3.6 Ghz, ecran de 15.6 inch, Ful HD, 4GB memorie si 1TB spatiu de stocare. In plus, laptopul vine cu sistemul de operare Linux preinstalat, pe care puteti ulterior sa il schimbati desi nu va recomandam.

eMAG – Laptop 2 in 1 Kiano Intelect X3 HD

eMAG are in oferta sa si multe laptopuri moderne care se pot transforma in tablete, asa cum se cere in ziua de azi. Laptopul 2 in 1 de la Kiano Intelect X3 HD e dotat cu procesor Intel Atom cu frecventa de pana la 1.92Ghz, ecran de 10.1 inch, foarte usor de transportat, ecranul e de tip IPS de cea mai buna calitate si reda imagini HD. Memoria laptopului este de 2GB si are un spatiu de stocare de 32GB eMMC dar si o placa video Intel HD Graphics si sistemul de operare Microsoft Windows 10.

eMAG – Apple MacBook Air 13

Incheiem cu o super oferta pentru un super laptop extrem de ravnit de toata lumea. Apple MacBook Air 13 e un laptop destul de costisitor la achizite, insa are acum o reducere de 17% de la eMAG, iar investitia este una sigura si de lunga durata, deoarece viata unui asemenea laptop si tehnologia pe care o are sunt pentru timp indelungat. Laptopul are procesor Intel Dual Core i5 de 1.8 Ghz, 13.3 inch, e foarte usor, 8GB memorie si 128GB SSD.