Elena Udrea, prima reacţie după ce a fost condamnată la şase ani de închisoare cu executare

Elena Udrea a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj, după ce a fost condamnată definitiv la 6 ani de închisoare cu executare în dosarul Gala Bute. Udrea precizează că mulţumeşte tuturor celor care au crezut şi cred în dreptatea sa, dar pana decide ce va face in continuare, "va rog sa acceptati ca nu voi da nicio declaratie".

Elena Udrea a postat pe Facebook prima sa reacţie la aproape trei ore după ce ICCJ a condamnat-o la şase ani de închisoare cu executare în dosarul Gala Bute. Elena Udrea a mulţumit inclusiv celor care s-au rugat pentru ea şi mai scrie că sunt inca judecatori si procurori care executa ordinele si comenzile generalilor SRI: Iată integral, postarea Elenei Udrea:

"Multumesc tuturor celor care ati crezut si credeti in dreptatea mea, tuturor celor care m-ati sustinut, ma sustineti, v-ati rugat si va rugati pentru mine! Multumesc presei care a dus si duce o lupta mai apriga si mai determinata pentru adevar si oprirea abuzurilor din Romania, decat o duc alesii poporului, cei care ar avea obligatia sa o faca. Sistemul inca exista si functioneaza, Protocoalele si culoarele din justitie sunt in continuare eficiente, sunt inca judecatori si procurori care executa ordinele si comenzile generalilor SRI. Pana decid ce voi face in continuare, va rog sa acceptati ca nu voi da nicio declaratie. Doamne, ajuta tuturor!".

Reamintim că Elena Udrea a fost condamnată la șase ani de închisoare cu executare în dosarul Gala Bute, senţinţa fiind definitivă. Elena Udrea este însă de jumătate de an în Costa Rica. În acelaşi dosar, fostul preşedinte al Federaţiei de Box, Rudel Obreja, a primit cinci ani de închisoare cu executare, iar Ion Ariton a fost achitat.

De altfel, Elena Udrea a fost condamnată și în primă instanţă la şase ani de închisoare pentru luare de mită, abuz în serviciu şi folosire de acte sau declaraţii false pentru obţinerea de fonduri europene.

Un complet de cinci judecători de la Instanţa supremă a respins apelul declarat de Udrea şi de către ceilalţi inculpaţi, fiind menţinută sentinţa dată de instanţa de fond.

Astfel, fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box Rudel Obeja rămâne cu o condamnare de cinci ani de închisoare cu executare.

Celelalte pedepse în dosar sunt: Tudor Breazu, administratorul terenurilor de la Nana deţinute de Elena Udrea, trei ani de închisoare cu executare; Ştefan Lungu, fost consilier al Elenei Udrea, un an şi şase luni cu suspendare; Gheorghe Nastasia, fost secretar general în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, patru ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere; Ana Maria Topoliceanu, fost director al Companiei Naţionale de Investiţii, trei ani de închisoare cu suspendare, şi Dragoş Marius Botoroagă, administratorul unei firme, doi ani şi şase luni cu suspendare.