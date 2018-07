Dragnea anunţă referendumul pentru familie în septembrie sau octombrie

Liviu Dragnea, a declarat că referendumul pentru familia tradițională va avea loc fie pe data de 30 septembrie, fie în prima duminică a lunii octombrie.

Mai mult decât atât, Dragnea a afirmat că este posibil ca referendumul să dureze mai mult decât o singură zi. "Nu e obligatoriu să fie duminică și nu e obligatoriu să fie doar o zi”, a declarat Liviu Dragnea.

Preşedintele PSD a mai spus că îşi doreşte ca la finalul vacanţei parlamenatare să poată exista un proiect de lege care să clarifice parteneriatul civil. "Susţin că trebuie să avem o altfel de lege, nu am fost intolerent şi nu voi fi, fiecare cetăţean din România trebuie să aibă posibilitatea în ţara să trăiască aşa cum simte. Trebuie să clarificăm noţiunea de familie, dar şi parteneriatul civil pentru ca orice român trebuie să aibă posibilitate să aibă opţiunea să trăiască cum vrea, fără să deranjeze pe altcineva". Însă, după declaraţii pline de toleranţă, atunci când a fost întrebat de jurnalişti ce părere are despre adopţiile făcute de cuplurile de acelaşi sex, Dragnea a spus: "Eu, personal, am o rezervă asupra înfierii copiilor de persoane de acelaşi sex".

Dragnea a vorbit şi despre Legile justiţiei, în contextul în care președintele Klaus Iohannis a cerut Parlamentului să reia dezbaterile asupra acestora, pentru a le pune în acord cu prevederile Comisiei de la Veneția. "Ținem cont de punctul de vedere al președintelui, numai că nu avem ce să modificăm. Legile au fost votate, au fost judecate la CCR, au fost întoarse pe toate fețele și a parcurs toate procedurile. Nu văd niciun motiv să reluăm procedurile de dezbatere parlamentară”, a declarat Liviu Dragnea.

Preşedintele PSD avertizează din nou în ceea ce priveşte recuperarea banilor pe care președintele Klaus Iohannis îi datorează statului român din închirierea unor imobile care nu îi aparțineau de drept.

"Eu mă aștept ca statul român și Ministerul de Finanțe să facă demersurile necesare pentru ca acești bani să vină la statul român, nu să mai stăm doi ani de zile învârtindu-ne în jurul unor chichițe avocățești", a declarat Liviu Dragnea.