Două vedete de la Hollywood își aniversează ziua de naștere

Kevin Spacey și Sandra Bullock își serbează astăzi ziua de naștere. Spacey împlinește 60 de ani, iar Bullock a ajuns la borna 55.

Actriţa Sandra Bullock s-a născut la 26 iulie 1964, în Arlington, Virginia. În peste trei decenii de activitate, ea a jucat 57 de roluri, conform imdb.com. Şi-a asumat atât rolul de actor, cât şi de creator sau producător al unora dintre cele mai memorabile filme ale acestei generaţii. De la thrillere precum "Speed" până la comedii romantice ca "The Proposal" sau drame precum "Gravity", Sandra Bullock a dovedit cât de versatilă poate fi în interpretare. Rolul care i-a adus primul şi singurul premiu al Academiei Americane de Film a fost cel din "The Blind Side" (2010).



Şi-a petrecut o mare parte din copilărie în Germania şi vorbeşte fluent germana, ambii părinţi având descendenţi în această ţară.

A studiat muzica şi dansul în timp ce a călătorit prin Europa. Prima sa apariţie pe scenă a fost într-un rol mic la o operă din Nuremberg, când avea cinci ani. Când avea 12 ani, familia s-a mutat înapoi în SUA, în zona Washington D.C., unde Sandra a urmat cursurile Liceului Washington-Lee. A urmat cursurile East Carolina University, din Greenville, Carolina de Nord, unde a studiat actoria. S-a mutat la New York, în 1986, şi s-a alăturat trupei de teatru Neighborhood Playhouse.



A primit primul rol în producţia teatrală ''No Time Flat'', la vârsta de 21 de ani. A jucat rolul lui Tess McGill în serialul ''Working Girl'' (1990), produs de NBC, şi apoi a făcut parte din distribuţia comediei romantice ''Love Potion No. 9'' (1992). În 1993, a înlocuit-o pe Lori Petty în ''Demolition Man'', producţie catalogată de critici ca ''incoerentă'' şi ''unidimensională''.

Spacey, de la școala militară, la actorie

Actorul Kevin Spacey Fowler s-a născut în South Orange, New Jersey, la 26 iulie 1959. Împreună cu familia a călătorit foarte mult în copilărie, însoţindu-şi tatăl, care a lucrat în mai multe locuri din ţară, în cele din urmă stabilindu-se în California. Nu a petrecut foarte mult timp aici, fiind trimis la o şcoală militară, Northridge Military Academy, după ce a dat foc căsuţei din copac a surorii sale. Câteva luni mai târziu, a fost însă exmatriculat pentru că şi-a lovit un coleg, potrivit imdb.com.



S-a decis să urmeze actoria şi s-a transferat la Liceul Chatsworth din Los Angeles, pe care l-a absolvit ca şef de promoţie. Fostul său coleg de clasă, Val Kilmer, l-a convins să se înscrie la vestita şcoală new york-eză Julliard, pe care a abandonat-o după doar doi ani, pentru a ajunge pe Broadway.



În anul 1981, Kevin Spacey a debutat pe scenă, cu un rol secundar în Henric al VI-lea, iar patru ani mai târziu, a primit primul său rol important, în ''Fantomele'' lui Ibsen, potrivit CineMagia (www.cinemagia.ro). În 1986, a jucat alături de cel ce avea să devină mentorul său, Jack Lemmon, în piesa lui Eugene O'Neill, "Long Day's Journey Into Night". Cu toate că ulterior s-a îndreptat către film, Spacey a câştigat, în 1991, premiul Tony pentru rolul din "Lost in Yonkers" de Neil Simon, iar în 1999, a revenit pe Broadway pentru o nouă punere în scenă a spectacolului "The Iceman Cometh", de Eugene O'Neill.



Cariera sa filmografică a debutat cu un rol în ''Heartburn'' (1986), urmat de cel din serialul tv ''Wiseguy'' (1987), cu care a reuşit să atragă atenţia publicului. A fost, de altfel, primul rol dintr-o serie de personaje obscure, manipulatoare, pe care avea să le interpreteze în filmele ce au urmat: ''Glengarry Glen Ross'' (1992), ''Swimming with Sharks'' (1994), care i-a adus nominalizarea la Independent Spirit Award.