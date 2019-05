Descoperirea surpriză de la NASA care schimbă ce știam despre asteroizi

Asteroidul este o rocă cu un diametru mai mic de 1.000 km, de obicei compusă din carbon sau metale și poate fi periculos în cazul în care lovește Pământul. Însă, NASA a făcut o descoperire care vine să schimbe tot ceea ce știai despre asterozi.

Specialiștii de la NASA au cercetat asteroidul 101955 Bennu, care este considerat periculos pentru Pământ. În acest sens, cerectătorii au trimis o sondă spațiala a NASA, intitulată OSIRIS-REx. Astfel, aceștia au observat un fenomen straniu, despre care spun că nu s-a mai văzut până acum.

Se pare că, asteroidul Bennu expulzează jeturi de praf care-l învăluie ocazional într-un nor de praf, lucru care nu a mai fost observat la niciun asteroid. În plus, cercetătorii spun că acest fenomen bizar s-a produs de 11 ori în timpul în care a fost ținut sub observație.

Misterul asteroidului Bennu

Bennu prezintă un potențial risc de impact cu Pământul și apare în sistemul de monitorizare Sentry cu al treilea cel mai mare rating pe scala de pericol de impact Palermo. Acesta are un diamentru de aproximativ 493 de metri.

Prima sondă a Statelor Unite trimisă pe un asteroid, OSIRIS-REx, a ajuns pe 3 decembrie la ţinta sa, aflată la o distanţă de 122 de kilometri de Terra, după o călătorie care a durat 27 de luni. Cu ajutorul acesteia, cercetătorii speră să afle mai multe despre formarea Sistemului Solar.

În acest sens, sonda urmează să ia și o mostră de pe asteroid cu ajutorul unui braț mecanic, pentru a fi apoi adusă pe Pământ pentru studiu. De asemenea, specialiștii cred că Bennu este unul dintre cei mai vechi asteroizi.

„Atunci când mostrele cu acea materie cosmică vor fi aduse pe Terra la finalul misiunii, în 2023, oamenii de ştiinţă vor primi o veritabilă comoară de informaţii noi despre istoria şi evoluţia Sistemului Solar", a declarat Amy Simon, cercetătoare la Centrul de zboruri spaţiale Goddard, pe care NASA îl deţine în statul american Maryland.

Sursa