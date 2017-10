Rovana Plumb, după ce a scăpat de DNA: Mulțumesc colegilor. Au apărat principiile statului de drept

Plenul Camerei Deputaților a decis: Rovana Plumb a scăpat de DNA, au fost 184 de voturi ”împotrivă” si 99 ”pentru”. Decizia vine după ce Rovana Plumb și-a susținut pledoara în plen și le-a transmis colegilor că nu este vinovată, iar votul dat nu este de fapt, pentru ea, ci pentru a pune ”capăt domniei abuzurilor”. După ce a rămas cu imunitatea intactă, aceasta le-a mulțumit colegilor pentru faptul că ”au apărat, prin vot, principiile statului de drept”. La rândul său Liviu Dragnea a anunțat că a votat împotrive cererii DNA.

La final, după ce colegii i-au lăsat imunitatea neatinsă, Rovana Plumb a ținut să menționeze că prin vot, a fost apărat statul de drept:

"Vreau să mulțumesc tuturor colegelor și colegilor mei deputați în Camera Deputaților a Parlamentului României pentru faptul că au apărat astăzi prin vot principiile fundamentale ale statului de drept și mă refer la separația puterilor în stat, înțelegând faptul că oportunitatea unei Hotărâri de Guvern care are toate avizele de legalitate nu poate face obiectul unei anchete penale", a declarat Plumb, la ieșirea din plenul Camerei Deputaților.

Camera Deputaților a respins, marți, solicitarea DNA privind efectuarea urmăririi penale a deputatului social-democrat Rovana Plumb, fost ministru al Mediului, în dosarul "Belina".

UPDATE 13.17 Votul s-a incheiat. Urnele au fost duse la numărare.

UPDATE 12.55 A început votul cu bile. Primul a votat Mihai Tudose, după care a ieșit din plen și a intrat în biroul lui Liviu Dragnea. Premierul a spus că nu a vorbit cu președintele Klaus Iohannis despre nominalizările de la cele trei ministere.

Update 12.20 Deputații au luat pauză. Urmează apoi votul final.

Update 12.00 După Rovana Plumb, au mai luat cuvântul reprezentații celorlalte grupuri parlamentare: Raluca Turcan (PNL) Cristian Ghinea(USR) Varujan Vosganian(ALDE).

Rovana Plumb vorbește în plen. ”Sunt nevoita sa vin sa discut despre un dosar penal care din punctul meu nu trebuie să existe și care este un abuz. Fac inca de la inceput precizarea ca nu sunt vinovata. Nu am avut niciodata intelegeri in afara legii, nu mi s a solicitat sprijin ilicit in toata cariera mea. De asta va invederez ca aici este vorba de un abuz. PSD a catigat alegerile si a ajuns in acest punct ca urmare a increderii. Va rog sa observați ca se creeză un abuz(...) Este nereală informatiaa potrivit careai avizele de la Ministerul Justiției și Finanțelor nu se regăsesc in Hotărârea de Guvern. Fals. Acestea se regăsesc. Asa cum am spus, am aflat de dosarul DNA din presă, după ce ce DNA a emis acel comunicat. Va spuncu acceasi cinste ca nu am gresut cu absolut nimic. Este vorba de doua hotarari de Guvern, ambele legale. Votul pe care il dati nu este pentru Rovanaa Plumb, este un vot pentru a pune capat domniei abuzurilor. Vă mulțumesc și vă respect”, a încheiat Rovana Plumb, în aplauzele colegilor.

Update 11.27 După ce a prezentat raportul comisiei, Eugen Nicolicea prezintă și raportul de hotărâre al Comisiei.

Update 11.11 Eugen Nicolicea citește raportul comisiei juridice în plen. Acesta nu face altceva decât să încerce să demonteze acuzațiile pe care DNA i le aduce Rovanei Plumb.

Update 10.35 Liviu Dragnea a ajuns la Parlament, dar a spus că nu face declarații la lift. La rândul său, Rovana Plumb a intrat în plen.

Preşedintele Comisiei juridice, deputatul PSD Eugen Nicolicea, a susţinut luni, la Parlament, că acuzaţiile care li se aduc lui Sevil Shhaideh şi Rovanei Plumb nu sunt susţinute legal deoarece, pe de o parte, braţul Pavel nu mai există pentru că s-a colmatat şi, prin urmare nici insula Belina, şi, pe de altă parte, a citat din Legea apelor române unde se precizează că trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ teritoriale se face prin hotărâre a Guvernului.

Ministrul demisionar al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat, luni, la Parlament, la finalul audierilor din Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor în vederea avizării urmăririi penale în dosarul Belina, că în dosar nu există un argument viabil pentru acuzaţiile care îi sunt aduse. Plumb a repetat că nu a fost citată de DNA şi că a aflat din presă despre acest subiect.

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a votat luni împotriva începerii urmăririi penale a ministrului demisionar al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, după ce aceasta a fost audiată, alături de avocat, aproximativ o oră de către deputaţii jurişti.