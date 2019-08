Denise Rifai răspunde atacurilor lui Mircea Badea cu un anunț: ”Mergem la tribunal”

Denise Rifai

Realizatoarea emisiunii ”Legile Puterii” de la Realitatea TV, Denise Rifai, îl anunță pe Mircea Badea, care a atacat-o și a numit-o ”jihadistă!”, că îl invită la CNA și la tribunal.

”#MirciulicaFaptaMica, LOVESTE DIN NOU! Daca nu i-a mers in mod repetat cu motociclistul care l-a batut de l-a lesinat inca de la intrarea in ring, se consoleaza si el cu ce apuca... Asa ca, in mod constant, ma trezesc improscata cu fel de fel de jigniri din tenebrele asa-zisei lui gandiri.

Eu am incercat de mai multe ori sa-l invit la mine in platou daca tot ii provoc atatea comentarii, dar Mirciulica fapta mica se simte in siguranta doar ascuns in spatele pupitrului lui, probabil ca sa nu-i se vada ...fapta Mica, asa ca m-a refuzat de fiecare data.

In consecinta, o sa-l invit la CNA, dupa mergem la tribunal si !!!! Intre timp!!! Daca Mirciulica, fapta mica, doreste o Mediere Amiabila, il astept Sambata - 10 August - in piata Victoriei! Ca am auzit ca motociclistul e plecat la mare si n-are de ce sa i fie frica!”, a scris Denise Rifai pe Facebook.

Mircea Badea, realizatorul emisiunii "În gura presei" de la Antena 3, a lansat un atac dur la adresa lui Denise Rifai, pe care a numit-o ”jihadistă”, după ce a văzut un fragment din emisiunea jurnalistei.