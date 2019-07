Mihai Fifor - propus interimar la şefia Ministerului de Interne

Vicepremierul Mihai Fifor a fost propus de premierul Viorica Dăncilă să preia interimar funcţia de ministru al Afacerilor Interne, au precizat marţi, surse social-democrate.

Vicepremierul Mihai Fifor a fost propus de premierul Viorica Dăncilă să preia interimar funcţia de ministru al Afacerilor Interne, au precizat marţi, pentru Agerpres, surse social-democrate.

Nicolae Moga a anunţat, marţi, că a demisionat din funcţia de ministru al Afacerilor Interne. "În urma discuţiei pe care am avut-o în această dimineaţă cu primul ministru al României, Viorica Dăncilă, am decis să mă retrag din funcţia de ministru al Afacerilor Interne. Am luat această hotărâre pentru a salva o parte din prestigiul puternic afectat în urma unei activităţii deficitare a unor angajaţi ai săi care au fost destituiţi sau urmează să fie sancţionaţi", a declarat Moga, la Palatul Victoria.