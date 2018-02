Cum trebuie preparat şi consumat sucul de pătrunjel pentru a te însănătoşi

Leguma nelipsita din ciorbe, patrunjelul este si o planta medicinala exceptionala. De la aceasta leguma folosim totul. Radacina este un excelent remineralizant, stimulent al rinichilor, drenor al ficatului si antiviral. Frunzele si tulpinile neutralizeaza si ajuta la eliminarea toxinelor din organism, improspateaza respiratia, dizolva si ajuta la eliminarea pietrelor la rinichi si la ficat. Fructele (semintele) de patrunjel sunt un puternic tonic digestiv, stimuleaza puternic glandele sexuale si au efecte afrodiziace uimitor de puternice, combat alcoolismul.

O modalitate eficienta de a te trata cu patrunjel este consumul de suc de radacina. Sucul din radacina de patrunjel se obtine cu ajutorul storcatorului electric centrifugal, din radacini bine spalate, dar necuratate de coaja, deoarece este partea cea mai bogata in substante nutritive.



Coaja va fi doar spalata foarte bine si vor fi indepartate portiunile lovite. Dupa stoarcere, sucul se bea de preferinta imediat sau, daca nu este posibil acest lucru, se pastreaza la rece, in recipiente bine inchise, nu mai mult de 6 ore. De regula, un adult va consuma zilnic 30-100 ml de suc de radacina de patrunjel, in combinatie cu suc de morcov (in proportie de minimum 1:4, sucul de patrunjel fiind mai greu tolerat de tubul digestiv).



Sucul de patrunjel obtinut prin centrifugare este cea mai eficienta forma de administrare a acestei legume deoarece vitaminele, enzimele, mineralele, flavonoidele si compusii aromati pe care ii contine se asimileaza cel mai usor, scrie bzi.ro.



Boli tratate cu suc de radacina de patrunjel:



Cancer - Falcarinolul si falcarindiolul, doua substante continute din belsug in radacina de patrunjel (in special in coaja sa), au efecte antitumorale redutabile, a caror eficienta a putut fi demonstrata in studii de medicina experimentala. Se recomanda cure cu o durata de 12 saptamani, timp in care se consuma cate 100 ml de suc de patrunjel (combinat cu 500 ml de suc de morcov) pe zi. Intre doua cure, se vor face pauze de minimum 4 saptamani. Acest tratament este benefic si pentru atenuarea efectelor adverse ale chimioterapiei si radioterapiei.



Calculi renali - Se tin de doua ori pe an cure cu suc de patrunjel, din care se beau cate 50 ml (in combinatie cu 200 ml suc de morcov) zilnic, timp de 2 saptamani. Radacina de patrunjel contine substante cu un puternic efect diuretic, ce stimuleaza producerea urinei si eliminarea sa. De asemenea, contine substante care dilata usor caile urinare, ajutand la eliminarea calculilor de mici dimensiuni care prin acest tratament sunt „spalati" si antrenati prin diureza. Aceasta terapie este foarte buna si in tratarea retentiei de urina.