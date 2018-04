Cum se înmulţeşte magnolia. Trucuri pentru o grădină de vis!

Magnolia ofera un peisaj absolut superb in orice gradina. Florile parfumate, infloritoare, sunt in nuante de roz, violet si alb. Frunzele verzi lucioase, fructele rosii si coaja atractiva asigura o culoare si textura speciale atat vara, cat si toamna si iarna.

Cum se inmulteste magnolia – inmultire prin butasi



1 – Luati un varf de ramura de 25-30 de centimetri incepand cu sfarsitul verii si pana in noiembrie. Alegeti o ramura din partea superioara a magnoliei.



2 – Indepartati toate frunzele din jumatatea inferioara a ramurii. In cazul in care soiul de magnolie are frunze mari, le taiati la aproximativ jumatate din dimensiunea lor pentru a reduce pierderea apei.



3 – Faceti cel putin patru taieturi verticale de 2-5 cm pe partea inferioara a ramificatiei cu un cutit ascutit. Faceti un alt set de taieturi foarte aproape de primele taieturi, sa fie cat mai subtiri. Desprindeti coaja in locurile unde ati facut taieturile pentru a lasa libera suprafata pentru inradacinare.



4 – Se toarna o lingurita de ingrasamant intr-un vas mic. Se pune ramura de magnolie taiata in ingrasamant si se acopera pana la 5 cm.



5 – Plantati ramura intr-un amestec de pamant pentru magnolie (lutos, drenabil, bogat in materii organice) cu gauri de drenaj. Faceti o gaura suficient de mare pentru a plasa capatul ramificatiei in ametecul pamant si ingrasamant. Asezati cu atentie capatul taiat in gaura.



Citeşte continuarea AICI.