Cum reușește Jennifer Lopez să-și ascundă anii. Secretul împotriva ridurilor

La 48 de ani, Jennifer Lopez arată exact așa când și-a făcut debutul în muzică. Dar care este secretul strălucirii ei? Vedeta a răspuns la această întrebare jurnaliștilor de la revista Harper’s Bazaar, pe a cărei copertă apare în luna aprilie.

Coperta revistei a surprins-o pe vedeta americană deasupra unui zgârie-nori, îmbrăcată într-o rochie roșie, superbă. Imaginea are și o semnificație pentru Jlo. Aceea că trăiește viața la cote maxime. Fotografia mai reprezintă și echilibrul perfect între viața profesională și viața personală: are o carieră muzicală pe val, dar și o relație de peste un an cu sportivul Alex Rodriguez.

