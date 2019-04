Astrologul Cristina Demetrescu: Destinul României, sub semnul maleficului. Previziuni despre Dragnea

Astrologul Cristina Demetrescu, previziuni despre Dragnea și Iohannis

FOTO: Realitatea TV / Legile Puterii

„Destinul României va sta sub semnul maleficului! Urmează o perioadă de încercări pentru țara noastră!”, spune astrologul Cristina Demetrescu. Invitata lui Denise Rifai la „Legile Puterii” a vorbit despre cât de tensionată va fi ziua alegerilor europarlamentare, dar și despre planurile Universului cu politicienii.

26 mai e o dată limită, o zi alunecoasă, favorabilă fraudelor electorale, avertizează astrologul Cristina Demetrescu.

Astrologul a creionat și planurile pe care astrele le au pentru principalii actori politici.

Dragnea e într-o cădere, nu mai are nicio formă de putere sau control, spune Cristina Demetrescu. Deja are blocaje, se chinuie să potrivească date și lucruri. Marele blocaj e pe partea de documente, de timp, de validări "I se cam duce din noroc"

"Iohannis va fi bine. Dac[ va candida la președinție are șanse. Nu văd un moment de cumpănă. Rareș Bogdan are Jupiter în pește, ca și Liviu Dragnea, este un har pe care îl are pe comunicare poate să te facă din vorbe. Are niște planete foarte puternice, la sfârșit de an și acum în mai. E vorba de un câștig, un succes, o asumare, după niște negocieri, vine o anumita responsabilitate. Călin Popescu Tăriceanu e într o mare cumpană. Mi-e greu să spun dacă se referă la planul profesional sau personal. Le poate cuprinde pe amandouă", a explicat Cristina Demetrescu.