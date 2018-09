Cozmin Guşă: "Dacă vreţi să ne închideţi, venim pe câmpul vostru şi luptăm cu voi"

Cozmin Gușă

Consultantul politic Cozmin Guşă a afirmat, în emisiunea Jocuri de Putere, că demersul de înfiinţare al unui partid este unul foarte serios, dacă se doreşte în continuarea închiderea Realităţii TV.

Cozmin Guşă a precizat că Realitatea TV încearcă să activeze "civismul", acel fenomen care apără democraţia românească în perioada de dintre alegeri.

"Au rămas astăzi oameni care militează, care nu vorbesc la televizor după ce au luat plicul cu bani, consultanţi care vin pro-bono, tocmai ca să lupte pentru această cauză a civismului. Pentru că asta am făcut noi, mass-media, am încercat mereu să activăm civismul. Civismul este acel fenomen care, între alegeri, este atent la sănătatea justiţiei, a domeniilor economice, a mediului de afaceri. Deci, avem dreptul oricând, noi cei din mass-media, fie că suntem activi, fie că suntem din când în când în calitate de consultanţi, să apărăm democraţia românească. Astăzi, faptul că suntem atacaţi, nu doar noi cei de la Realitatea, aţi văzut cum a făcut Dan Voiculescu, care a atacat nişte site-uri independente, unde nu vedem nişte şpăgari ordinari de care ne este ruşine. Astăzi când vorbim, faptul că suntem atacaţi până la extincţie, adică să nu mai existăm, să nu mai putem să vorbim, este un semnal de alarmă mare. Întrebarea este ce facem noi, fiecare din acest studio, mulţi din cei care ne privesc, mulţi dintre confraţi noştri, ar fi putut să aleagă liniştiţi să plece din România. Nu am plecat, am rămas aici, văzându-ne de viitor şi luptând mereu pentru asta", a explicat consultantul politic.

Acesta a mai spus că atunci când se fac ilegalităţi, aşa cum se fac acum împotriva Realitatea, ”noi ce să facem, să stăm să plecăm acasă că aşa vor nişte oameni care nu se gândesc nici măcar la viitorul lor şi încasează şi fură mai mereu?”. "De aici a venit această ideea, dacă nu ne mai lăsaţi să vorbim, dacă vreţi să ne închideţi, păi venim pe câmpul vostru şi luptăm cu voi. Generic l-am denumit partidul Realitatea, dar doar generic, pentru că toţi colegii noştri din judeţe se chinuie şi se luptă cu baronii", a mai precizat acesta.

Cozmin Guşă a mai spus că secretul victoriilor electorale, ale unor preşedinţi ai României, a constat tocmai în militantismul acestor oameni care au fost dezamăgiţi de fiecare. "Acest demers este unul foarte serios. Mi-am pus mereu energia şi speranţele şi am pariat pe un posibil viitor preşedinte care ulterior a câştigat sau pe un partid, să fie convinşi că suntem bine pregătiţi pentru această luptă care e o luptă şi pentru vieţile noastră, dar e o luptă şi pentru cei care cred în noi. Astăzi, în mass-media, în Realitatea TV, cred mult mai mulţi oameni decât în acele partide politice care au doar o clientelă. De ce? Pentru faptul că am fost corecţi, pentru faptul că a fost mereu vizibil că nu avem un demers în urma căruia să câştigăm bani sau avantaje personale, ci un demers din care societatea progresistă din România, cea care plăteşte taxe, şi cea ce afară, Diaspora, care ne trimite bani şi susţine economia ţării, să poate să existe să se exprime şi să nu le fie ruşine de viaţa lor", a explicat consultantul politic.

"Ce facem noi, asta o să facem, nu suntem laşi şi nu plecăm acasă. Şi dacă nu ne lasă să ne continuăm activitatea, atunci o să mergem să ne luptăm pe terenul lor şi cu mijloace la care ne pricepem mai bine decât ei, cu profesionişti devediţi, din câmpul public al dezbaterilor, care vorbesc în baza unor lecturi, unei expertize, unei cariere. Care este un mai bun examen decât asta? Să poţi să stai o oră, două, trei să răspunzi la întrebări, să nu greşeşti şi dacă greşeşti să recunoşti şi să vină altcineva să te contrazică. Asta este o dovadă de civism şi este un lucru care îmbunătăţeşte societatea", a completat acesta.

Cozmin Guşă a mai spus că PPDD a fost un test reuşit care a picat la examenul profesionalismului. "A fost o mişcare de tip populism, s-au înghesuit mulţi, Dan Diaconescu nu avea experienţă politică, restul nu aveau ştiinţă de ţară şi s-au dus. Şi acum vine întrebarea: dacă noi vă susţinem de fiecare dată în campanii, preşedinţi de ţară, lideri de partide, în speranţă că veţi face ceva bun pentru România, de ce să profitaţi mereu de acest sprijin al nostru şi să ne înşelaţi de fiecare dată şi să ne păcăliţi. Nu vi-l mai dăm! Şi atunci se poate crea această mişcare, nu doar în România, şi nu doar la Realitatea, cu instituţiile de presă care mai sunt, dar sunt elecvente. Este un demers anormal într-o societate care ar fi organizată pe model democratic, dar tocmai de la asta pornim, societatea nostră nu mai este organizată în mod democratic. Unii, aştia de la PSDragnea, dar şi alţii, inclusiv cei din opoziţie, beneficiează de faptul că pot să încalce legea atunci când doresc şi pot să ne impună nouă nişte modele de societatea şi de viaţă", a declarat consultantul politc.

Cozmin Guşă a precizat că demersul este unul foarte serios. "Vom fi însă total netransparenţi deocamdată pentru că ştim cu cine ne luptă, dar să ţină cont că dacă doresc să închidă aceste insule de normalitate care promovează civismul între alegeri, nu plecăm acasă, nu plângem în batistă, ci mergem pe terenul lor să vedem dacă sunt în stare să se luptă cu noi", a încheiat consultantul politic.