”Cozmin Gusă se vrea buturuga mică a PSD”

Cozmin Gușă

Editorial Ziare.com: La nici o luna dupa ce se (re) inscrisese in PSD, Cozmin Gusa a fost exclus brusc din partid, intr-o sedinta condusa de Viorica Dancila, unde aceasta nu s-a exprimat prin vot, ca sa nu para ca a influentat cumva hotararea sedintei pe care ea insasi o condusese.

Presa comenteaza ca excluderea s-a impus cu greu in CEx, dupa ce 18 (optsprezece) membri ai respectivului Comitet, inclusiv nume grele precum Paul Stanescu, Marcel Ciolacu, Ionel Arsene, Daniel Tudorache au votat impotriva, sustinandu-l pe colegul Gusa.



Nu i-a luat nimeni in seama, s-a impus "majoritatea", iar Viorica Dancila nu s-a amestecat, ca si cum rolul ei ar fi numai acela de a numara voturile. Haida-de! Nu tine! Se vede si din avion ca (re) intrarea in partid a lui Cozmin Gusa i-a picat ca un cui in pantofiorii de firma ai Vioricai Dancila.









Domnul Cozmin Gusa nu se lasa cu una, cu doua





Este drept ca domnul Gusa s-a inscris ca simplu membru, dar nicaieri pe unde umblase dansul nu s-a comportat "simplu". Mai fusese membru al PSD in trecut si a ajuns rapid la functia de secretar general - ceva foarte aproape de varful suprem.



A fost consilier pe langa personalitati de seama din Romania si Republica Moldova si a pus bazele unor posturi de televiziune, dupa ce condusese cu succes una din campaniile electorale ale lui Traian Basescu.



Pe scurt, nu este un personaj de neglijat, iar doamnei Viorica, chiar daca intelepciunea nu-i sugereaza prea multe, flerul tot i-a soptit la ureche ceva din intentiile nedeclarate ale lui Gusa: planul sau a fost si ramane schimbarea Vioricai Dancila de la conducerea partidului.



A spus-o cu subiect si predicat dupa excludere, intr-o emisiune televizata de marti seara, punctand chiar ceva mai mult decat simplele sale intentii: "Decizia lor (a celor din CEX - n.red.) de azi nu schimba cu nimic determinarea mea.



Proiectul meu este reformarea PSD. (...) Ma voi reinscrie in PSD dupa ce voi schimba aceasta conducere. PSD nu se poate reforma cu Viorica Dancila. Viorica Dancila, daca ar manifesta putina intelepciune in aceasta perioada in care isi doreste sa ia mai multe voturi, ar trebui sa fie mai modesta si mai corecta ca sa-si prezerve functia in PSD"



Si, incheie domnul Gusa, intr-un mod usturator pentru sefa PSD: "Eu cred ca Viorica Dancila poate fi presedintele Organizatiei de Femei a PSD".





Arta de a catapulta adversarii cat mai departe





Fara indoiala, citind printre randuri, poti gandi multe, dar cateva fapte nu pot fi contestate: dupa ce fusese secretar general al PSD, Cozmin Gusa si-a impus revenirea in viata politica prin propria televiziune si fara sa se gudure la picioarele Puterii, ca alti fauritori de Antene. Pe scurt, politicianul nu este chiar o cantitate neglijabila in lumea politica.



Faptul ca Viorica Dancila il exclude din partid in momentul cand ea insasi este etichetata de colegi cu un termen pe care evit sa-l pronunt nu face decat sa aminteasca de un aforism pe care memorialistii secolului trecut il pun in seama lui Albert Einstein: "Doua lucruri sunt nemarginite pe lumea asta: universul si prostia omeneasca. Dar de primul nu sunt tocmai sigur".



Daca mintea poate n-o ajuta in suficienta masura pe doamna Viorica, flerul se pare ca ii este totusi un bun sfatuitor. A mirosit unde bate saua Gusa, si-a simtit scaunul amenintat si a procedat exact asa cum a invatat de la Dragnea: si-a catapultat brutal nepoftitul concurent.



Numai ca Gusa nu se lasa nici el, se arata hotarat sa continue lupta chiar si din afara partidului, urmand sa revina (spectaculos, desigur), dupa ce dansa va fi doborata de acolo unde s-a cocotat.



Interesant si, mai ales, neasteptat este sa vezi ca patronul postului Realitatea Plus si-a pus in minte sa darame de unul singur seful celui mai numeros partid. Asa ceva n-a reusit la timpul sau nici macar Dan Voiculescu, cu toate Antenele sale. Va reusi Gusa?





Daca nu poti exclude 18 contestatari, inghiti in sec





Gusa nu este atat de singur pe cat pare si nici nu lasa impresia ca s-ar complace in singuratate. Are aliati. Si cred ca multi. Ba poate nu numai multi, ci si puternici.



Cel mai bun aliat este fara indoiala contextul dramatic in care se afla PSD si liderul sau. Undeva, dedesubt, in strafundurile partidului, placile tectonice au inceput sa se miste si zguduie totul.



Daca PSD ar fi fost de granit ca altadata, iar liderul sigur pe el, excluderea lui Gusa s-ar fi produs in unanimitate si chiar cu manie proletara - va mai aduceti aminte de sintagma?



Dar n-a fost asa. Au sarit sa-l apere pe Cozmin Gusa, cu votul lor, 18 membri ai CEx, infruntand-o fara indoiala pe Viorica Dancila, chiar daca dansa vrea sa lase de inteles ca n-a facut altceva decat sa numere voturile.



Le-a numarat pana au podidit-o lacrimile - zic unii martori - iar momentul s-a dovedit cat se poate de incomod pentru dansa, acum in pragul turului doi.



Lacrimi, ne-lacrimi, cert este ca a inghitit in sec. S-a multumit sa anunte trei excluderi, plus excluderea acelor parlamentari care votasera motiunea Opozitiei si a caror excludere a mai anuntat-o in doua CEx-uri si in cateva iesiri la televizor.



Asta confirma ceea ce spuneam mai devreme, ca placile tectonice se misca tot mai amenintator. Nu amenintarea lui Gusa trebuie sa-i dea fiori Vioricai, ci contextul in care se inscrie. Este clar ca Gusa are cel putin 18 sustinatori, iar Viorica nu le poate face nimic.



Prea sunt multi si prea sunt nume grele. Asta-vara, avea si Gabi Firea 28 de semnatari ai unei scrisori, ramasa in coda de peste, dupa ce Dragnea negociase aproape cu fiecare retragerea semnaturii, la schimb cu avantaje.



Si poate intreba oricine: mai exista avantajele, acum, cand la butoane nu mai exista nici Dragnea, nici Dancila? Iar daca avantajele nu mai exista, atunci razvratitii de care parte a baricadei s-ar mai afla?



Nu pronunt nume. Nici Ponta, nici Firea, nici Gusa sau altii, dar simt cum asteapta multi incheierea turului doi, anuntarea rezultatelor si inevitabila prabusire a Vioricai Dancila, al carei inlocuitor simt cum incearca sa se proclame inca de pe acum insusi domnul Gusa, cand spune cu subiect si predicat: "Ma voi reinscrie in PSD dupa ce voi schimba aceasta conducere"



Pentru cine n-a inteles, dau traducerea: "pleaca Dancila si vin eu!"