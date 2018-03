Cozmin Guşă: E clar că avea de-a face cu PSDragnea, nu cu PSD! Un partid de grădiniţă!

Declaraţiile făcute după şedinţa de luni a comitetului executiv al PSD arată clar că Liviu Dragnea deţine toate pârghiile puterii şi că la congresul de la sfârşitul săptămânii e greu de crezut că se poate întâmpla ceva deosebit, este de părere consultantul politic Cozmin Guşă. "Ar fi chiar comic si ne-am putea distra pe sema personajelor dar, din nefericire, e trist faptul că asemenea oameni, cu asemenea decizii colective anapoda, hotărăsc, într-un fel, viaţa tuturor românilo," a declarat acesta, într-o intervenţíe la Realitatea TV.

Potrivit lui Cozmin Guşă, după CEx-ul de luni se desprind cinci concluzii majore privind atât managementul partidului, cât şi direcţia în care poate evolua acesta după ce Liviu Dragnea va impune o conducere obiedientă, pe modelul guvernului Dăncilă. Prima este, evident, aceea că partidul este de acest moment sub comanda deplină a lui Dragnea, confirmând titulatra de PSDragnea.

A doua concluzie ar fi că "asistăm la o strategie de tipul „Divide et impera” cu accente staliniste, în care cei din conducere sunt momiţi cu funcţii nemeritate (gen vicepreşedinţii din regiuni), iar cei care nu sunt cuminţi, într-un stil pur stalinist, sunt ameninţaţi până la excludere, fapt ce le-ar distruge avatntajele de carieră pe care le au şi fiind suficient de fricoşi sau laşi nu acceptă în niciun fel să plece de la ciolan. Aceast[ strategie va genera o serie de lideri care n-au nici imagine publicăî, n-au au nicio legătură cu lidershipul, nu sunt populari şi de aici va incepe şi decăderea PSD: (...) Este un joc disperat al lui Liviu Dragnea, el are informaţii de la statuil paralel cu care-şi poate şantaja colegii. Un astfel de PSD, nu neapărat Dragnea, ci în această formulă, nu are nicio şansă de a câştiga prezidenţialele, iar cu Dragnea candidat este posibil ca nici măcar să nu ajungă în turul doi." a afirmat Cozmin Guşă.

Referindu-se la această strategie, consultantul politic a trimis în derizoriu măsura privind împărţirea "echitabiţă" a funcíilor în partid. "Această ideea, cu opt vicepreşedinti femei, opt bărbaţi, din regiuni, aduce PSD la nivelul unui partid de grădiniţă. Astea nu sunt strategii de partid mare, ci de unul mic, de naivi, aflat la începutul parcursului politic. Egalitatea de şanse evident că trebuie să existe, dar nu această împărţire aritmetică, pe regiuni şi pe sexe, pentru că asta nu mai înseamnă meritocraţie. Liviu Dragnea îşi face treaba în interesul său, vor fi aleşi, din aceste euroregiuni, exact acei oameni care sunt din „armata sa”, e mult mai uşor să controlezi câteva sute de voturi pentru doi vicepreţedinţi decât câteva mii, dacă ar fi fost un vot centralizat. Practic, în această atitudine de partid grădiniţă, PSD îşi va pierde şi vectorii naţionali pe care-i mai avea," a opinat Cozmin Guşă.

"Cu câteva excepţii, gen Gabriela Firea şi Ecaterina Andronescu, aceşti vectori n-au mai exista azi, am văzut atitudinea lui Codrin Ştefănescu, pus cu botul pe labe, după şedinţa CEx, într-un mod pe care, încă, nu l-a explicat. Ce să mai vorbim de Marian Oprişan, săracul, care a părut ca un Agamiţă Dandanche, adică un om care-i încurcă pe toţi şi care, venind cu anumite gânduri ţi anumite discuţii în final n-a mai spus nimic, dimpotrivă s-a pliat „de-a dreapta Tatălui”.

O a treia concluzie se desprinde tocmai din atitudinea de azi a unor lideri care mai aveau, cât de cât, o prestanţă şi o anvergură. "PSD a decăzut într-o zonă gregară, politicienii au un comportament de supunere orbească, de turmă. Sunt emise decizii exclusiv pentru o anumită turmă de români, mai necăţiti sau mai săraci cu duhul care sunt dependenţi de asistenţa socială, şi care sunt foarte acroşabili de către acest tip de mesaje. Din nefericire, această zona gregară are o proporţie suficient mare ca să-i asigure un bazin electoral destul de confortabil lui Liviu Dragnea, al cărui management politic este unul care nici nu merită să fie comentat, prin faptul că este foarte slab, este unul destul de iresponsabil şi cred că toţi cei care mai ştiu câte ceva despre politică şi sociologia mulţimilor îşi dau seama de asta."

Tocmai din cauza acestei strategii falimentare, crede Cozmin Guşă, PSDragnea nu face decât să-şi saboteze propriul bazin electroal, lucru de care pot profita alţii. "PSD lasă loc foarte rapid unui alt parttid de stânga care, pe baza unor oameni cu imagine publică în zona stângii, mulţi dintre ei pesedişti sau foşti pesedişti, ar putea să evolueze şi (...) din bazinul electroal al nemullţumiţilor de PSD poate prelua, minimum o pătrime. Dragnea e preşedionte PSD fără popularitate naţioanlă, însă pentru că s-a înconjurat de oameni fără însuşiri şi fără valoare, el nu va putea să genereze emulaţie.(...) Acest lucru se va vedea la proximele alegeri, care sunt cele europarlamenatare. Nu ştiu dacă putem vorbi despre germenii scindării, poate că da, pentru că în urma acestor decizii şi a desfăşurării din această săptămână se creează inclusiv aceste premieze."

În fine, a cincea concluzie, şi care poate explica ascendentul lui Drganea în faţa colegilor şi, mai ales, a presupuşilor rivali, este raportarea sa la justiţie. "Este clară atitudinea lui Liviu Dragnea de a servi în şedintele CEx decizii împotriva justiţiei, a DNA; lucruri care-i mulţumesc, pe moment, pe cei care sunt speriaţi de rigorile justiţiei, care-i ajung, chiar dacă cu oarecare întârziere," a mai afirmat Cozmin Guşă, în intervenţia sa la Realitatea TV. .