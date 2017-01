Cozmin Gușă: Parlamentul va fi principalul actor în 2017. Obiectivul majorității: amnistia

Consultantul politic Cosmin Gușă crede că Parlamentul va fi principalul actor al anului 2017 în România și că ținta majorității care susține guvernul este amnistia. Eventualele revolte populare vor fi temperate de o guvernare a bunăstării și a pomenilor, spune Gușă.

Președintele Klaus Iohannis va avea de ales în 2017 între asumarea unui rol de mediator și intrarea într-un război politic în care are puține atu-uri, crede consultantul politic Cozmin Gușă.

"Daca Klaus Iohannis își asumă rolul de mediator, atunci el se poate consolida atât în plan personal ca președinte, cât și poate reconsolida relatiile dintre entitățile decizionale în statul roman. Atunci avem un altfel de an politic, direcționat și vectorizat de la nivelul înțelegerii dintre președinte și parlament. Daca însă Klaus Iohannis, asa cum ne-a sugerat în acest final de an, probabil greșit sfătuit de consilieri slabi sau interesați, va prefera un război politic, atunci el va avea experiența unui război de supraviețuire. Sunt evidente cele doua armate, una bine consolidată, blindată, cea din majoritatea parlamentara și politică, și cea a președintelui Klaus Iohannis, o armată politică inexistentă, nesinceră și dezagregată, și cu instituții ale statului care se vor impărți și își vor asuma o anumită legătură fie cu președinția, fie cu majoritatea parlamentară", spune Cozmin Gușă.

Executivul, crede consultantul politic, va oferi o guvernare a bunăstării și a pomenilor, guvernare a cărei notă de plată este deocamdată necunoscută.

"La nivel guvernamental în 2017 vom vedea the welfare state, deci bunăstare și pomeni, care vor fi prezentate ca performanțe de guvernare. Ne vor arăta că România, statul cu cea mai mare creștere economică din UE, dar care este bazată pe consum, își permite să ofere cetățenilor săi o viață mai bună. Nu știm care va fi nota de plata la finalul lui 2017, dar știm că această guvernare va prezenta în primele luni aceste decizii asumate guvernamental, dar induse parlamentar. Interesul acestor decizii este anestezierea tendințelor de revoltă publică. Nu e greu, ținând cont că vorbim despre tăieri de taxe, majorări de pensii și salariu minim, suprataxare a companiilor multinaționale", crede consultantul.

Parlamentul este principalul actor al anului 2017, spune Gușă, și are drept țintă un obiectiv neasumat public: amnistia.

"Parlamentul va fi actorul nou, reinventat, pentru că acest parlament a fost programat să funcționeze ca un fel de cazemată a armatei blamate. Această armată blamata va acționa ca atare pentru că are un interes clar și anume amnistie. Și-l vor asuma în condițiile în care vor asigura o guvernare a bunăstarii. Această armată blamată, chiar dacă are un mareșal tensionat, gen Tăriceanu, are un generalissim autoritar în persoana lui Liviu Dragnea - am văzut cum acționează, cât de precis, și din acest motiv vedem ca principal actor al lui 2017, parlamentul", explică Gușă.

Fiecare partid are propriile obstacole în 2017. Unele obstacole țin de problemele din justiție ale liderilor. În cazul PNL problema ține de lipsa de lideri, iar în USR, de diferendul ideologic din cadrul grupării, spune Gușă.

"La nivel de partide: PSD-ul are două șanse - o consolidare prin prisma unei guvernări apreciate în 2017 și a unui sistem clar și transparent de impunere a guvernării sau o implozie controlată ce poate fi generată de un posibil accident în justiție al lui Dragnea, generat de al doilea proces ce se va judeca pe parcursul anului. PSD-ul depinde de timing-ul masurilor din parlament, relevate de amnistie și alte lucruri care se vor intampla acolo", spune consultantul.

"PNL are tot două variante, o dezintegrare care nu poate fi oprită - vedem și efectul Blaga și tendința lui de a susține direcțiile de acțiune ale lui Dragnea, sau o traversare a deșertului care e posibila doar în cazul unui nou lider care să apară la PNL, care nu e posibil deocamdată să fie generat de partid", crede Gușă.

"Pronosticul meu e că agregatul USR se va fisiona, se va împărți în 2-3 fragmente, care fiecare va urmări diverse tendințe, poate nu vor mai avea grup parlamentar. La ALDE, jocul este între totul sau nimic. Totul însemnând dreapta, aglutinarea dreptei printr-o înțelegere cu PSD-ul, sau nimic, în condițiile în care și Tăriceanu ar putea fi condamnat și va dispărea din calitatea de actor. La PMP eu prevăd extincția lui Traian Băsescu, tocmai din cauza caracterului de cârcotaș pe care îl are. Toate eforturile sale de a reuni dreapta sub pulpana sa îl vor face ciuca bătăilor, pentru că toți îl văd ca un inamic, mai ales Klaus Iohannis, pe care l-a tras pe sfoară prin tertipuri tipice lui Traian Băsescu", mai spune consultantul.

De felul în care va acționa majoritatea parlamentară depinde și reacția instituțiilor statului, în special SRI și DNA, crede Gușă.

"Cred că vom asista la reinventarea politicului și vom avea un echilibru natural între politic și instituțiile statului, mă refer la servicii, parchete. Dacă guvernarea se va baroniza, atunci instituțiile statului se vor blinda, respectiv se vor securiza. Baronizare înseamnă că vor începe acte de nepotism plus devalizare de bugete. Securizare înseamnă că vom avea un SRI la pătrat și un DNA la cub pentru că aici sunt lucruri de apărat în statul român și excesele generate de institnctul de conservare a propriei libertăți a unora din majoritatea nou alcătuită va genera o contrareacție la nivelul instituțiilor statului", mai spune Gușă.