Cozmin Gușă: Efectul politicii Trump: NATO, mai puțin stabilă. UE, europenizată. SUA, zdruncinate

Prin vocea cancelarului german Angela Merkel, care duminică a afirmat că SUA lui Donald Trump nu mai este un stat pe care UE să se poată baza, s-a produs, în mod simbolic, o separare de politica dusă de liderul de la Casa Albă, a afirmat Cozmin Gușă. Consultantul politic a explicat care vor fi consecințele acestei rupturi asupra Uniunii Europene, precum și cine sunt perdantul și câștigătorul de etapă.

”Este evident că este o criză constatată care fusese, însă, instalată în urma alegerii lui Trump, a pozițiilor sale anti-UE din timpul campaniei, a încurajării Brexit-ului și a liderilor antieuropeni, adică acea linie comună cu Rusia lui Putin care nu are cum să mulțumească din punct de vedere conceptual pe niciunul dintre membrii prestigioși sau mai noi ai UE”, a declarat Cozmin Gușă.

Uniunea Europeană, spune consultantul politic, este o soluție politică sofisticată, constructivă, dedicată păcii și prosperității, care se bazează pe valori recunoscute de comun acord, iar liderul de la Casa Albă nu se așază deloc pe acest aliniament.

Ruptura UE de SUA va fi ceva gravisim

Cozmin Gușă evidențiază că turneul european al lui Trump trebuia să arate lumii întregi că noul lider al SUA este convingător, este puternic, că are o alonjă externă care să-i rezolve parțial problemele mari pe care le are acasă, apropos de anchetele care-i vizează pe apropiații săi.

”Colaboraționismul cu Rusia, cel din campania electorală - SUA au fost obișnuite să asiste la sprijinul altor state care nu sunt democrații pentru alegerea anumitor președinți, de exemplu Gaddafi, sprijn pentru Sarkozy, dar acum taman SUA au ajuns să fie chestionate. Liderul lor ar fi fost ales cu sprijin deloc mic și deloc transparent din partea inamicului de conjunctură geopolitică, Rusia”, a explicat consultantul politic.

Acest turneu al lui Trump, însă, a fost un mare eșec, afirmă Cozmin Gușă, dar nu neapărat în SUA, unde ar avea argument să prezinte ca pe o victorie contractele din Arabia Saudită. În mod evident, spune acesta, pentru toată presa democratică, ceea ce a făcut președintele american nu a mulțumit pe nimeni, mai ales că problema din Israel a rămas nerezolvată, iar întâlnirea cu Papa a fost neconvingătoare.

”Ceea ce s-a discutat la nivel de NATO a fost total nemulțumitor și felul în care cu un orgoliu exacerbat și nepotrivit momentului Trump a pus la punct membrii Alianței care au restanțe financiare, uitând să discute despre solidaritate, elementul fundamental al construcției NATO, a nemulțumit profund”, a subliniat Cozmin Gușă.

În plus, afirmă consultantul politic, la summitul cu liderii UE, liderul de la Casa Albă a fost jignitor la adresa Uniunii. A fost o nouă ocazie pentru el sa laude Brexit-ul. ”Gesturile total deplasate pe care le-a avut la adresa noului președinte francez l-au scos total de pe harta comportamentelor diplomatice constructive”, a completat acesta.

Pentru UE, SUA coboară de la statutul de partener, la cel de interlocutor

Expresia "șase contra unu", folosită de cancelarul german Angela Merkel pentru a descrie situația de la summit-ul G7, Donald Trump fiind acel "unu", ne spune că la nivel global, în partea ei sofisticată și puternică, planeta este total divizată, precizează Cozmin Gușă.

”Concluzia este că prin vocea Angelei Merkel, astăzi, la modul simbolic, s-a produs o separare, nu de SUA, ci de politica pe care Trump o duce în fruntea SUA. Merkel și-a permis să spună acest lucru la o întâlnire electorală. Când abordezi un subiect de politică externă de asemenea magnitudine înseamnă că acela îți va marca noul mandat pe care-l vei obține. Fiind un element de strategie politică, este cu atât mai important”, a arătat consultantul politic.

Cozmin Gușă subliniază că în discursul lui Merkel putem observa și un mesaj simbolic de reconstruire a axei de stabilitate europeană, pe linia noii Franțe a lui Macron, ceea ce creează premisa ca UE să-și reconstruiască din acest moment o strategie în care SUA să poată fi considerate un interlocutor, adică ”două sau trei trepte mai jos decât un partener”.

Uniunea Europeană, perdantul aparent

Perdantul aparent este UE, afirmă consultantul politic. Asta, deoarece construcția UE s-a bazat pe parteneriatul cu SUA, care, din vorbele de azi ale Germaniei, liderul de facto al Uniunii, nu mai este o constantă cu care putem opera în această ecuație de putere.

Pe de altă parte, însă, crește coeziunea internă, adaugă Cozmin Gușă, ce trebuie întărită pe aliniamentul Berlin-Paris.

”Trump nu are prea mulți aliați în UE. România este unul dintre paretnerii SUA. În afară de gălăgiosul Orban, nu găsim pareteri care să fie în acord cu ceea ce face el. Dacă ne gândim la Orban ne putem gândi ca la un interpus al lui Putin în relația via Ungaria, via UE, către Washington”, a afirmat Gușă.

Consultantul politic subliniază că atitudinea lui Trump va însemna o degradare în plan internațional a simbolisticii și a forței SUA. ”Orice lider care se uită la ce face liderul de la Casa Albă, dacă este partenerul Americii nu-i vine să creadă, dacă e un adversat al SUA își freacă mâinile de bucurie”, a completat Cozmin Gușă.

Rusia, câștigătorul de etapă

Un câștigător de etapă este Rusia, atrage atenția consultantul politic.

”Rusia este total deschisă la fel de fel de negocieri. Atitudinea lui Trump este cea care o transformă într-un câștigător de etapă. De la ranforsări de război în spatele unor oameni considerați dictatori, dominarea sistemului de fake-news, care pare mulat pe strategia Rusiei, ne dăm seama că lumea este într-o transformare extrem de profundă”, a completat acesta.

NATO devine mai puțin stabilă. UE, mai puțin euroatlantică și foarte europenizată. SUA, zdruncinate

”Prin mesajul Germaniei, NATO devine mai puțin stabilă. UE devine mai puțin euroatlantică și foarte europenizată. SUA sunt zdruncinate. Din partener pentru aliați devin un interlocutor. Problemele lui Trump în SUA se vor agrava. Turneul nu i-a rezolvat problema internă. Turneul dedicat rezolvării problemelor interne printr-un succes internațional nu a avut efectul scontat. Trump, cu această critică din partea liderului UE, nu s-a întors aureolat acasă”, a explicat Cozmin Gușă.

Consultantul politic afirmă că America se simte apropiată de UE, inclusiv de Germania, legăturile fiind vechi și solide, mai ales la nivel de business și cultură. ”Concluzia e sumbră. Pentru specialiști este o perioadă de vremuri interesante în care totul e posibil”, a mai spus Cozmin Gușă.

Macron vrea să se recomande ca un lider ce repune pe hartă forța Franței

Noul președinte al Franței, Emmanuel Macron, arată, prin gesturile față de Donald Trump, că dorește să se recomande atât francezilor, cât și lumii, ca noul lider cu un plan agregat de repunere pe hartă a forței simbolice a Franței, o mână de oțel într-o mănușă de catifea, în timp ce Angela Merkel vrea să demonstreze că e liderul care poate poziționa Germania în postura fruntașă la nivelul reconstrucției europene despre care discutăm astăzi, a precizat consultantul politic.

”Salutul cu Trump a fost un punct bun pentru Macron - felul în care el a tratat această strângere de mână. Am văzut și a doua strângere, în care Trump îl smucește pe Macron, fără prea mare succes, iar el, cu un gest ferm, de aikido, îi înlătură mâna nemaiuitându-se la el deloc”, a explicat Cozmin Gușă.

Consultantul politic este de părere că, de acum înainte, îi va fi tot mai greu lui Donald Trump să obțină aplauze internaționale, ceea ce-i va genera probleme și în SUA, întrucât nu are un nucleu de susținători stabili și a avut mult vot negativ. ”Viitorul nu va fi roz pentru Trump, dar să vedem ce se va întâmpla. Investigația FBI este în plină desfășurare. Bineînțeles, în funcție de ce se va întâmpla, să vedem și China cum va vota”, a mai precizat Cozmin Gușă.