Cozmin Gușă, contraatac devastator la "mușchetarii lui Coldea": Ponta, Piperea, SOV

Cozmin Gușă a fost atacat în ultimele zile de către mai mulți oameni politici sau afaceriști ca urmare a deciziei CNA de a închide Realitatea TV. În exclusivitate pentru un cotidian central, Cozmin Gușă a răspuns unora dintre ei, în stilul care l-a consacrat: ofensiv și plin de dezvăluiri șocante.

Atacurile în cascadă, lansate în ultimele zile, pe rețelele de socializare, la adresa lui Cozmin Gușă, de câteva personaje al căror nume a fost legat, la un moment dat, de patronul Realitatea Media, proaspăt reînscris în PSD, au parte de un contraatac surprinzător din partea analistului politic. Într-un interviu în exclusivitate pentru un cotidian central, Cozmin Gușă, care îi numește pe Victor Ponta, avocatul Gheorghe Piperea și pe Sorin Ovidiu Vântu “mușchetarii lui Coldea”, vine cu dezvăluiri năucitoare despre activitatea politică sau profesională a acestora. Iar replicile sale au și un titlu ales: “Așteptându-l pe Coldea”.



Cei care l-au luat “în furci” pe rețelele de socializare, Victor Ponta, Gheorghe Piperea și Sorin Ovidiu Vântu, sunt “trei băieți”, care, din toate informațiile deținute de Cozmin Gușă, funcționează într-un sistem controlat de Florian Coldea, fie direct, fie prin intermediari. “Chiar aș putea să le spun, prin comparație, “mușchetarii lui Coldea”, a declarat Gușă.







Primul muschetar, care ar fi un fel de Aramis, este Victor Ponta, care l-a acuzat pe Gușă că a băgat Realitatea TV în faliment și a dat o gaură de 130 de milioane de lei în bugetul de stat. Mai mult, prin revenirea în PSD, “Cozmin Gușă o duce pe Viorica Dăncilă la Sorin Ovidiu Vântu la Spa, în ultima săptămână a alegerilor prezidențiale, situație în care „Iohannis poate să doarmă liniștit”, pentru că „Gușă lucrează pentru el”.



Patronul Realitatea pare să se amuze: “Acest Aramis al lui Coldea, cu batistuțe și efeminat, apropo de personajul lui Dumas, care suferă de mitomanie, este disperat. Pro România este într-o stare proastă, el se folosește de sondaje mincinoase, precum rușinea de sondaj IMAS apărut ieri, pentru ca să convingă partidul că Mircea Diaconu nu a fost o decizie proastă”, susține Cozmin Gușă.



Intrarea lui Cozmin Gușă în PSD l-a deranjat “foarte tare” pe Victor Ponta pentru că “era într-un moment în care se pregătea de noi recrutări și știe că acei câțiva care contează, prieteni de ai mei de la Pro România, odată cu venirea mea în partid, se gândesc serios să revină, la rândul lor, în PSD”. Neferindu-se să folosească termeni duri, Cozmin Gușă dezvăluie informații din culisele activității anterioare ale celui care azi conduce Pro România. “Victor, cred că este și extrem de derutat în viața lui, în primul rând din cauza “sexului...” pe care l-a practicat cu reprezentanții statului paralel încă dinainte de anul 2000, atunci când a fost recrutat. Și o să îl invit la o discuție, la un moment dat, dacă o să accepte, cu ofițerul care l-a recrutat, al cărui nume îl știu, pe care îl cunosc. Dar e prematur pentru Victor Ponta”, crede Gușă.



Dar, înainte de a mai fi acuzat de Victor Ponta, Cozmin Gușă îi propune, dacă are curaj, să organizeze câte o întâlnire, față în față cu trei persoane.



Cu Adrian Năstase, căruia “să explice felul în care a fost complice la arestarea și încarcerarea lui Năstase, care a fost unul dintre binefăcătorii lui”.



A doua întâlnire ar trebui să fie cu Miron Mitrea “ca să îi explice cum n-a uneltit el la încarcerarea lui, pentru că Miron Mitrea are această convingere, pe care, desigur că nu o să o exprime public, dar în discuțiile cu prietenii probabil că deja o spune”.



Iar o a treia întâlnire ar fi cu Adrian Sârbu, care l-ar fi ajutat foarte mult în carieră. “Adrian Sârbu, despre care Victor Ponta s-a lăudat în fața unei delegații americane și, atenție, există un martor al acelei discuții, un prieten de al meu american, Ponta s-a lăudat că a reușit să îl bage la pușcărie”. Cozmin Gușă susține că Ponta a avut o comandă legată de Adrian Sârbu și poziționarea lui în fruntea trustului, pe care ar fi executat-o. “După cum a avut o comandă și cu Realitatea TV, pe care a încercat să o execute, dar nu a reușit în acele vremuri. Și, legat de persoana mea, pe care de asemenea a încercat să mă aresteze, dar nu a avut cu ce și nu a reușit. Vorbesc de comandă din partea acelui stat paralel pe care l-a deservit, îl deservește și în acest moment”, a explicat Cozmin Gușă, făcând apropo la întâlnirea pe care Ponta ar fi negat-o, din luna iulie, din Croația, “unde împreună cu Coldea și Maior, au pus la cale toată această mascaradă cu Mircea Diaconu”.



Avocatul Gheorghe Piperea, amenințat cu o anchetă privind adminstrarea Oltchim



Al doilea muschetar al lui Coldea ar fi avocatul Gheorghe Piperea, cel care l-a acuzat pe Cozmin Gușă că este “un sinistru care se declară strateg, politician, patron tv, consultant si caghebist ratat”, cerând ANAF-ului să îi verifice averea.



“Gheorghe Piperea, în viziunea mea, este Porthos-ul lui Coldea, pentru că e, așa, mai gras și mai sărac cu duhul. Exact ca și personajul”, reacționează Gușă. El ține să precizeze că poate fi oricând verificat de inspectorii fiscali. “Am fost verificat, am fost și parlamentar și, spre deosebire de el, averea mea e la vedere mereu. Nu sunt un om sărac, dar toată averea mea este la vedere”.



Dar, înainte să facă aceste cereri, Gușă îi recomandă lui Piperea “să se supună unui audit despre felul în care a administrat Oltchim-ul, în perioada în care compania a fost distrusă și devalizată”, atenționând că “acolo este o bombă și o anchetă în desfășurare, a Realității Media, legată de felul în care a administrat Piperea, Oltchim”. În al doilea rând, Piperea ar trebui să se supună unei anchete despre cum a băgat în insolvență Realitatea Media, cum a relizat o creanță falsă care după aceea a fost dovedită falsă, în justiție, celebra E-boutique, din Ungaria”. Și nu în ultimul rând “Gheorghe Piperea să le explice bucureștenilor conform căror performanțe profesionale încasează 40.000 de euro pe lună de la RADET”.



Sorin Ovidiu Vîntu a ajuns bătaia de joc a deținuților de la Rahova



Al treilea mușchetar al lui Coldea este Sorin Ovidiu Vântu, “un Athos mai bătrânel și pervers, pe care Cozmin Gușă îl compătimește. “E, într-un fel, ca personajul din celebrul cântec „Pușca și cureaua lată, ce bărbat eram odată”. El, pe care îl cunosc foarte bine, am fost și parteneri, are un comportament de abuzat în sistemul penitenciar. Și lui chiar i s-a întâmplat asta, înainte de 1989, dar nu o să intru în detalii pentru că nu sunt o țață ca el”, comentează Gușă.



“În orice caz, în ultima vreme, în penitenciar, am informații că a ajuns batjocura deținuților care și-au pierdut banii la FNI. Ceea ce nu este simplu pentru un om care se află în starea lui fizică și care, pentru un blid de mâncare ar vinde pe oricine. El, din punctul meu de vedere, este un amărât folosit în acest moment ca să latre în serie. Alaltăieri Ponta, ieri, Piperea, azi SOV”, a încheiat, Cozmin Gușă prezentarea celor “trei mușchetari ai lui Coldea”.

Cozmin Gușă a mai declarat că el este dispus să se vadă cu mușchetarii lui Coldea. Îi așteaptă și individual, dar mai ales să vină și în grup.

“Cu o condiție. Să mergem la o televiziune, poate să fie Realitatea TV, sau la altă televiziune, și să dezbatem în direct toate aceste lucruri despre mine ca și despre ei. Pentru că numitorul lor comun, dacă se observă, este că toți au avut, sau au ceva, cu Realitatea. De la Victor Ponta și cele 30 de milioane în aparatură ajunsă la o altă televiziune a unui prieten de al lui, care era aparatura Realitatea TV, până la Piperea, care a câștigat bani mulți din insolvența Realitatea, până la SOV care a fost unul dintre patroni”. Pentru Cozmin Gușă însă, nu cei trei muschetarii sunt importanți: “Cu sau fără ei, mi-e totuna. Eu îl aștept pe Coldea, care, din punctul meu de vedere este distrugătorul politicii, al capitalului românesc și, atenție, și al fotbalului. Pentru că anchetele care s-au realizat și prin care au fost băgați la pușcărie patronii din fotbalul românesc au fost direcționate din umbră tot de către acest Coldea”.