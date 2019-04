Răspunsul lui Iohannis, după ce PSD a trimis la consultările de la Cotroceni doi deținuți politici

Consultari Iohannis - PSD

FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Consultările dintre președintele Klaus Iohannis și PSD s-a încheiat după aproximativ 45 de minute. După discuțiile cu delegația, șeful statului a a ținut să vorbească doar cu cei doi deținuți politici trimiși de social-democrați la Cotroceni, Marin Iancu și Ioan Munteanu.

Președintele Iohannis le-a transmis lui Marin Iancu și Ioan Munteanu că se bucură că PSD i-a trimis la Cotroceni pentru consultăril

Consultările dintre Iohannis și PSD au început la ora 11:00. Liviu Dragnea a trimis doi foști deținuți politici la consultările de la Cotroceni și pe Eugen Nicolicea.

Prezența lui Marin Iancu și Ioan Munteanu în delegația PSD este un atac la Iohannis care nu susține cererea PSD-ALDE de revocarea a procurorului general Augustin Lazăr acuzat că a refuzat eliberarea unui fost deținut politic în anii '80 la Penitenciarul Aiud.

După PSD, şeful statului ar urma să aibă discuţii cu delegaţia ALDE, de la ora 12,00, însă reprezentanţii acestei formaţiuni au anunţat deja că nu vor participa la consultările de la Cotroceni.

Sursa citată precizează că ''Marin Iancu a fost deţinut politic la Penitenciarul din Aiud timp de cinci ani şi patru luni. Ioan Muntean a fost deţinut politic tot la Penitenciarul din Aiud, Secţia 6-a Bis cu regim restrictiv, categoria deţinuţi politic extrem de periculoşi pentru statul comunist PCR, timp de şapte ani''.

Cei doi foşti deţinuţi politic l-au acuzat pe actualul procuror general Augustin Lazăr că le-ar fi refuzat eliberarea din închisoare în anii '80, pe vremea când acesta făcea parte din comisia de eliberare de la Penitenciarul Aiud.

Liderul social-democraţilor, Liviu Dragnea, a anunţat că nu va participa la aceste consultări, dar că va fi desemnată o delegaţie din partea partidului.

Joi au avut loc consultările cu liderii Opoziției

Iohannis a avut joi consultări cu reprezentanţii PNL, USR, PMP, UDMR şi cu cei ai grupului minorităţilor naţionale, la finalul cărora Klaus Iohannis a afirmat că toţi cei care au participat la discuţii au "îmbrăţişat" ideea organizării unui referendum.

Klaus Iohannis a declarat, joi seară, la finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni cu liderii Opoziției, că discuțiile au avut ecou și că a decis că, după ce Parlamentul îi va răspunde scrisorii de consultare pe care a trimis-o, va formula și întrebările pentru referendumul pe Justiție. "Cred că românii au dreptul să dea răspuns acestui asalt pedsedist asupra justiției", a subliniat șeful statului.

"Am primit in aceasta dupa amiaza delegatiile PNL, USR, PMP, UDMR si pe cea a minoritatilor nationale. Am discutat despre situatia justitiei. Toti cei prezenti s-au aratat ingrijorati de evolutia din zona justitiei. Le-am spus direct ca, dupa mine, acest asalt al PSD-ului asupra justitiei trebuie sa primeasca un raspuns din partea romanilor, iar acesta este un referendum. Toti participantii din aceasta dupa amiaza au imbratisat ideea organizarii unui referendum. Asta ma bucura", a declarat Klaus Iohannis.

"Intre timp, am trimis scrisoarea de consultare Parlamentului, astept in termenul legal un raspuns. Am abordat si alte teme cu care au venit delegatiile. Consultarile s-au desfasurat intr-o atmosfera foarte buna. Toti cei care au participat isi doresc, ca si mine, un referendum. Cred ca romanii au dreptul sa dea raspuns acestui asalt pedsedist asupra justitiei. Si mai cred ca, indiferent de optiunile politice ale romanilor, cu totii ne dorim o Romanie cu o justitie independenta, dreapta, scoasa de sub influenta politicului.

Am discutat si despre teme. Toti au fost de acord ca sunt teme de actualitate din justitia romaneasca", a mai spus seful statului.

Totodata, presedintele a asigurat ca, după ce Parlamentul îi va răspunde scrisorii de consultare pe care a trimis-o, va formula și întrebările pentru referendumul pe Justiție.

"Dupa ce voi primi raspunsul Parlamentului, voi formula intrebarile", a incheiat Iohannis.