Cioloș, către Dragnea: Gaura de 10 miliarde nu există. Bugetul nu poate fi administrat haiducește

Fostul premier Dacian Cioloș îi răspunde lui Liviu Dragnea, care a anunțat că în parlament s-ar putea constitui o comisie de anchetă după identificarea unei "găuri" de 10 miliarde în buget. Această gaură nu există, spune Cioloș.

"Confruntat probabil cu câteva cifre și realități ale economiei românești pe care eu le tot spun de câteva luni, conștient că nu știe pe unde să scoată cămașa ca să acopere financiar promisiunile făcute în campania electorală, domnul Liviu Dragnea face o scamatorie și anunță că ar fi găsit, citez, "o gaură de zece miliarde în buget". Pentru orice om cu minime cunoștințe economice, o astfel de "gaură" ar fi presupus fie venituri mai mici, fie cheltuieli mai mari decat cele prognozate și, oricum, ar fi trebuit să se regăsească în deficitul bugetar - ceea ce nu este cazul. Această "gaură" NU există", spune Dacian Cioloș.

"Realitatea este că în 2016 veniturile au fost mai mari decât în 2015, iar deficitul final a fost sub cel prognozat și aprobat de Parlament odată cu bugetul pentru anul trecut. Mai mult, în decembrie am rambursat integral firmelor TVA în valoare de 2,1 miliarde de lei, fără a lăsa presiune pe bugetul anului următor, cum se obișnuiește, tocmai pentru a ușura povara noului Guvern. Restul sunt povești. De altfel, în 2017 este alt buget. În caz că anul acesta nu își poate onora promisiunile electorale, domnul Liviu Dragnea nu poate da vina pe bugetul de anul trecut. Dar, nu-i așa, domnul Dragnea nu se încurcă în detalii. În rest, este același mod de lucru folosit de PSD și cât timp am guvernat: tehnocrații sunt de vină. PSD își acoperă nerealizările și promisiunile mincinoase cu diversiuni și propagandă", spune fostul premier.

"Bugetul țării nu este un sac fără fund și nici nu poate fi administrat haiducește, domnule Liviu Dragnea. Promisiunile dumneavoastră populiste vor fi aplicate pe spatele celor care muncesc cinstit și plătesc taxe, ne veți îndatora țara și viitorul. Chiar așa, de ce nu ați spus în campanie că veți crește taxele pentru o parte dintre angajați și ați făcut acest lucru în a doua ședința de Guvern", mai spune Dacian Cioloș pe Facebook.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat duminică seară că ”este foarte posibil” ca luni să iniţieze o comisie parlamentară de anchetă în faţa căreia să fie chemaţi fostul premier Dacian Cioloş, fostul ministru de Finanţe, Anca Dragu, fostul ministru al Fondurilor Europene, şeful ANAF şi preşedintele Consiliului Fuscal pentru a da explicaţii în legătură cu rectificarea bugetară din noiembrie 2016.

"Suntem în situaţia în care bugetul României pe anul 2017 are o gaură de zece miliarde de lei pe care sigur că o s-o acoperim, dar aceşti zece miliarde de lei puteau să se ducă în alte lucruri bune pentru români (…) Dacă lucrurile se vor adeveri ne vom afla într-o situaţie fără precedent în România”, a mai spus Dragnea.