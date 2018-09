CEx decide soarta lui Dragnea Cum se împart taberele din PSD, pe judeţe

PSD dă în clocot! Mai sunt câteva ore până la şedinţa Comitetului Executiv în care se va decide soarta lui Liviu Dragnea. Este, oare, începutul sfârşitului pentru PSDragnea? Pe ultima sută de metri, atât Dragnea, cât şi cei care îi sunt împotrivă poartă negocieri dure cu filialele care nu au luat încă o decizie în poziţionarea faţă de scrisoarea în care disidenţii îi cer demisia. În mod normal, negocierile se duc pe bani sau pe funcţii. Surse din partid au declarat că negocierile pe funcţii sunt relative, întrucât Liviu Dragnea nu are ce funcţii să acorde acum, iar contractele de la Ministerul Dezvoltării, condus de Paul Stănescu, care merg către primari şi baroni, au fost semnate deja. Pe de altă parte, surse din tarbăra anti-Dragnea au declarat, joi, pentru realitatea.net, că este prea devreme pentru a şti câte filiale au de partea lor, dar că până vineri vor încerca să atragă cât mai multe.

Tabăra anti-Dragnea are nevoie de 35 de voturi în CEx, care are 68 de membri: dacă se va da un vot majoritar pentru scrisoare, ar urma să se propună demiterea lui Dragnea, iar apoi să se convoace un Congres.

Iată cum sunt împărţite filialele:

Tabăra ANTI-Dragnea:

Horia Teodorescu - PSD Tulcea

Călin Dobra - PSD Timiș

Aladin Georgescu - PSD Mehedinți

Dan Tudorache -PSD sector 1

Rodica Nassar - PSD sector 2

Robert Negoiță - PSD sector 3

Marian Oprișan -PSD Vrancea

Gabriel Petrea - TSD

Paul Stănescu - PSD Olt

Gabriela Firea - PSD București si PSD Ilfov

Adrian Țuțuianu - PSD Dâmbovița

Marian Neacșu -PSD Ialomița

Ion Mocioalcă -PSD Caraș Severin

Nicolae Bădălău - PSD Giurgiu

Ion Rotaru - PSD Brăila

Dumitru Buzatu -PSD Vaslui

Marcel Ciolacu PSD Buzău

Ciprian Dragnea - PSD Călăraşi

Tabăra PRO-Dragnea:

UPDATE: Liderii filialelor din Transilvania au avut, joi seară, o ședință regionala care s-a ținut la București, înainte de CEx. 19 din 22 de organizatii din regiune au decis să-l susțină în continuare pe Liviu Dragnea la șefia partidului.

Maricel Popa - PSD Iași

Ionel Arsene - PSD Neamț

Doina Fedorovici - PSD Botoșani

Dragoș Benea - PSD Bacău

Claudiu Manda - PSD Dolj

Florin Cârciumaru - PSD Gorj

Ioan Stan - PSD Suceava

Constantin Rădulescu - PSD Vâlcea

Marius Dunca - PSD Brașov

Aurelia Fedorca - PSD Satu Mare

Dan Nica - PSD Galați

Adrian Gâdea - PSD Teleorman

Ioan Mang - PSD Bihor

Daniel Florea - PSD sector 5

Laurențiu Nistor - PSD Hunedoara

Vasile Gliga - PSD Mureș

Daniel Breaz - PSD Alba

Felix Stroe - PSD Constanţa

Dorel Căprar- PSD Arad

Horia Nasra - PSD Cluj

Tiberiu Marc - PSD Sălaj

Bogdan Trif - PSD Sibiu

Mircea Duşa - PSD Harghita

Horia Grama - PSD Covasna

Rovana Plumb - Organizația de Femei a PSD

PSD Bistrita, PSD Prahova

Pe lista celor care susţin actuala conducere a PSD se află şi organizaţia PSD Sector 5. "In urma ședinței CEx a organizației PSD Sector 5, din data de 20.09.2018, s-a decis susținerea actualei conduceri a Partidului Social Democrat, in frunte cu Președintele Liviu Dragnea. Decizia a fost votată in unanimitate de către toți membrii prezenți", anunţă Organizaţia.

Tabăra indecişilor:

Organizațiile indecise sunt cele de Maramureş şi Suceava.

Secretarul general al PSD, Marian Neacșu, care s-a alăturat contestatarilor lui Dragnea, a spus public că scrisoarea trebuie să fie analizată de toate organizațiile partidului și dezbătută în cadrul Comitetelor Executive Județene, astfel încât președinții de organizații să participe la CEx cu un mandat clar din partea membrilor de partid.

Unele organizații au luat o decizie statutară încă de miercuri (de exemplu, PSD Cluj), dar cele mai multe şi-au stabilit poziţia joi.

Totodată, foarte importanţi sunt parlamentarii din judeţe, şi mai ales din filialele anti-Dragnea, întrucât dacă nu se obţine debarcarea lui Dragnea, aceştia se pot întoarce împotriva PSD, şi pot răsturna majoritatea parlamentară.