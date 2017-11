Cele mai frumoase femei ale horoscopului. 3 zodii care au bărbaţii la picioare!

Au trasaturi fine, rafinate, sunt elegante si au o frumusete rapitoare. Vorbim despre femeile care par niste papusi vii. Au toata planeta la picioare si sunt cele mai invidiate.

Iata in ce zodii sunt nascute femeile care cuceresc orice barbat cu prezenta lor minunata:



Sagetator



Femeia din zodia Sagetator e plina de viata si are un corp de invidiat. Nu face nimic pentru asta, ci asa a fost inzestrata de la Mama Natura. N-are nevoie de prea mult machiaj ca sa arate perfect. Are picioare lungi, sani plini si pielea alba. E mereu pozitiva si cu zambetul pe buze, ceea ce ii adauga un plus de farmec.



Fecioara



Fecioara e o studioasa, mereu preocupata de cate ceva si tocmai asta ii da o alura de profa sexy. E o vorbareata, dar atunci cand deshide gura nu spune niciodata prostii. Calitatile sale fizice sunt nenumarate, avand o alura de fotomodel. Are ochi mari, par bogat, degete lungi si o atitudine ferma, ceea ce o face extrem de atragatoare in ochii barbatilor, scrie ele.ro.



Pesti



Femeia Pesti este delicata, frumoasa, feminina. Are un farmec care nu poate trece neobservat. Are trasaturi fine, angelice, care cuceresc barbatii de la prima vedere. Nu are o frumusete comuna, tocmai de aceea iti ramane intiparita in minte pentru totdeauna.