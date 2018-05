Cele mai bune remedii pentru detoxificarea organismului

Detoxificare ficat

Corpul nostru este înzestrat în mod natural cu sistem de detoxificare propriu. În plus, poți apela la anumite plante, care pot fi de ajutor în procesul de „depoluare” a organismului.

Ideal este ca detoxificarea organismului să se facă la schimbarea anotimpurilor sau de două ori pe an, pentru a ajuta ficatul, rinichii, tractul intestinal, precum și pielea, în acțiunea lor de protejare a organismului împotriva toxinelor.



Ajutoare pentru tractul gastrointestinal



Afinul detoxifică tractul intestinal prin eliminarea florei de fermentaţie şi putrefacţie. De asemenea, menţine concentraţia normală a acidului uric în sânge. Prepari o infuzie din 1 lingură de frunze la 250 ml de apă clocotită și lași la infuzat 15 minute. Strecori şi bei pe stomacul gol 3 căni pe zi, cu 30 de minute înainte de mese.



Lemnul-dulce are acțiune diuretică, curăță colonul, combate infecțiile virale, contribuie la regenerarea celulelor intestinale. Se ia ½ linguriță de pulbere de lemn-dulce, de 3-4 ori pe zi, pe stomacul gol, maximum 7 zile, deoarece poate ridica tensiunea.



Aloe vera este o plantă al cărei suc ajută la restabilirea echilibrului acid/alcalin din colon, întărește sistemul imunitar, susține procesele de detoxificare la nivel hepatic și sangvin, precum și funcția vezicii biliare. Planta se folosește în uz intern sub formă de capsule sau de suc farmaceutic (băutură care conține cel puțin 50 % gel).



Semințele de psyllium conțin o cantitate mare de fibre solubile, care, odată ajunse în intestin, formează o substanță gelatinoasă ce absoarbe substanțele toxice și ușurează tranzitul. Rezultate foarte bune s-au obținut pentru curățarea colonului folosind tărâțe de psyllium - 1 linguriță de tărâțe (care se găsesc în magazinele naturiste), în 200 ml de apă sau suc de mere, care se bea o dată pe zi, într-o cură de 3 luni.



Află ce remedii naturale și alimente curăță ficatul, rinichii și sângele AICI.