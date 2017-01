Cel mai sănătos ceai din lume: Scade colesterolul, detoxifică ficatul şi previne cancerul

Află care este ceaiul care te poate ajuta să slăbeşti, scade nivelul colesterolului, te protejează de bolile de inimă şi previne cancerul! Dacă până acum ceaiul verde era considerat cel mai sănătos ceai, în ultimii ani a început să se vorbească din ce în ce mai mult despre un alt tip de ceai, ceaiul matcha.

Supranumit şi aurul verde, ceaiul matcha nu este o invenţie de ultimă oră – el este descoperit de cel puţin 2000 de ani şi consumat în mod obişnuit de către călugării budhişti. Cu toate acestea, având în vedere producţia limitată, el crescând doar în anumite zone din Asia, până de curând ceaiul matcha nu era cunoscut la nivel mondial.

Se spune despre el că este de cel puţin zece ori mai bogat în antioxidanţi decât ceaiul verde, că are o mulţime de vitamine şi minerale, dar şi că este un leac universal, fiind eficient în tratarea multor afecţiuni, în procesul de slăbire sau pentru a întârzia îmbătrânirea. Toate aceste lucruri sunt posibile deoarece ceaiul matcha se consumă sub formă de pulbere, în acea pulbere găsindu-se, de fapt, toată frunza plantei, spre diferenţă de ceaiul verde pe care îl consumăm sub formă de infuzie şi nu înghiţim frunza propriu-zisă.

Ce afecţiuni poate trata ceaiul matcha?

Din câte se cunosc până acum, ceaiul matcha este eficient în scăderea nivelului colesterolului rău, în bolile de inimă ori cele ale sistemului digestiv, în detoxifierea ficatului şi a sângelui, în slăbire, dar mai ales în prevenirea tuturor tipurilor de cancer, conform unica.ro.