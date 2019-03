Cea mai fericită ţară din lume. Tu știi unde locuiesc oamenii care zâmbesc mereu?

Finlanda este cea mai fericită ţară din lume pentru al doilea an consecutiv, conform unui raport anual al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), publicat miercuri .

Potrivit Raportul Fericirii Mondiale (World Happiness Report) - bazat pe sondaje efectuate timp de trei ani de Gallup care evaluează nivelul de fericire perceput de cetăţenii a 156 de state - Finlanda este urmată în acest top de vecinii nordici din Danemarca, Norvegia şi Islanda.



Printre factorii luaţi în calcul pentru această evaluare se numără produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor, speranţa de viaţă sănătoasă şi percepţia cu privire la corupţie în instituţiile guvernamentale şi mediul de afaceri.







Raportul din acest an s-a concentrat în mod special pe ''fericire şi comunitate'' având în vedere factori precum media de socializare şi tehnologia, normele sociale, conflictele şi politicile guvernamentale.



Cele patru ţări nordice sunt urmate în topul zece al celor mai fericite ţări din lume de Olanda, Elveţia, Suedia, Noua Zeelandă, Canada şi Austria.



Statele Unite se situează pe locul 19, Rusia se află pe poziţia 68, China pe 93, iar India este inclusă în clasament pe locul 140.



România se situează pe poziţia 48 în acest clasament cu 156 de poziţii, în urcare faţă de raportul publicat anul trecut în care ocupa locul 52.



''Modul în care comunităţile interacţionează între ele, fie în şcoli, la locurile de muncă, în cartiere sau în media de socializare, are efecte profunde asupra fericirii la nivel mondial'', a declarat John Helliwell, profesor la University of British Columbia, coautor al raportului.



Statele aflate la coada clasamentului celor mai fericite ţări din lume sunt: Haiti (147), Botswana (148), Siria (149), Malawi (150), Yemen (151), Rwanda (152), Tanzania (153), Afganistan (154), Republica Centrafricană (155) şi Sudanul de Sud (156).



Cele cinci ţări care au înregistrat cel mai mare declin în comparaţie cu perioada 2005-2008 sunt Yemen, India, Siria, Botswana şi Venezuela, potrivit raportului ONU, care menţionează în acest sens "o combinaţie de aspecte economice, politice şi economice".



Raportul, comandat de Reţeaua de Soluţii pentru Dezvoltare Durabilă (SDSN) a ONU, a fost lansat de Ziua Internaţională a Fericirii, sărbătorită în fiecare an pe 20 martie începând cu 2013.

