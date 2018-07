Ce spun unghiile despre corpul tău. Semnele care îţi arată când trebuie să mergi la medic

Unghiile, sustin medicii, pot sa dea indicii despre ce vitamine si minerale si ce carente are organismul tau.

Astfel, in functie unghii, poti sa intuiesti daca este sau nu cazul sa mergi la un control medical pentru a afla daca intr-adevar corpul tau este in pericol.



Iata ce iti spun unghiile despre corpul tau:



1. Unghiile moi pot sa dea un semn ca iti lipsesc vitaminele A, C sau biotina, o vitamina din grupul B-urilot, necesara pentru cresterea parului.

2. Unghiile palide pot sa denote ca suferi de o afectiune a ficatului si uneori ca esti in pragul cirozei.

3. Dungile orizontale pe unghii arata ca ai nevoie de odihna si ca esti foarte stresat.

4. Daca patul unghiilor este alb si nu a fost asa mereu, poate sa denote ca ai o afectiune a rinichilor.



