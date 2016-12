Ce poți face pentru creșterea imunității

Vrei ca, iarna aceasta, răceala sau gripa să stea departe de tine? Nu te baza doar pe suplimentele de imunitate, ai grijă și la stilul de viață și la alimentație!

Dormi suficient



Somnul este important pentru menținerea sănătății, inclusiv pentru susținerea sistemului imunitar. În cadrul studiilor, s-a observat că persoanele care nu dorm suficient sunt mai vulnerabile în fața infecțiilor. În lipsa somnului, celulele produc mai puțini anticorpi. Mai mult, insomnia cronică poate perturba funcționarea celulelor. Așadar, pentru ca sistemul imunitar să ne protejeze eficient, este important să dormim 7-8 ore pe noapte.



Mișcarea are rol protector contra bolilor



Efortul fizic moderat (mers rapid, ciclism, volei, înot), practicat zilnic, 30-60 de minute, cel puțin 5 zile pe săptămână, are rol imunostimulator. Mai mult, poate reduce cu până la 40% riscul de infecții respiratorii. Atenție! Sportul nu trebuie să ne suprasolicite. La persoanele care practică sport în exces s-a observat o scădere a nivelului limfocitelor, care au rol în secreția imunoglobulinelor (anticorpilor).



Include probioticele în meniu



Probioticele asigură echilibrarea nivelului de bacterii benefice din flora intestinală. Ele ajută procesul de digestie, contribuie la absorbţia nutriemenţilor şisusțin buna funcționare a sistemului imunitar. Iaurtul și chefirul conțin bacterii lactice și bifidobacterii, fiind o sursă importantă de probiotice. Nu orice iaurt conține însă probiotice. Alege-le pe cel fără lapte praf reconstituit, coloranți, arome, fructe, agenți de îngroșare și zahăr.



Alți aliați alimentari ai imunității sunt: vitamina C (citrice, kiwi, varză, ardei roșii), vitamina D (lactate, sardine, ton), zincul (carne de vită, nuci, alune, semințe de dovleac) și magneziul (migdale, banane, lactate).



Info



Pe măsură ce înaintăm în vârstă, se reduce capacitatea sistemului imunitar de a ne apăra de boli.



Mizează pe remediile imunostimulatoare



Există numeroase remedii pe care poți conta pentru ca infecțiile respiratorii să stea departe de tine.



Echinacea.Numeroșii compuși ai acestei plante au o importantă acțiune imunostimulatoare. Planta stimulează macrofagele (celule care distrug toxinele și intrușii) și crește numărul globulelor albe. Cura cu remedii pe bază de echinacea se poate face atât preventiv, cât și pentru tratarea răcelii și gripei. Echinacea poate fi administrată sub formă de capsule, tinctură, ceai sau pulbere. Încă de la primele semne ale răcelii, poți lua tinctură de echinacea: 1 linguriţă dizolvată în jumătate de pahar cu apă, de 4 ori pe zi, pe stomacul gol.



