Cazul care cutremură o ţară: o mamă stârneşte valuri de compasiune, deşi şi-a UCIS unicul fiu

O femeie in varsta de 83 de ani din China a fost acuzata ca si-ar fi ucis propriul copil, ce avea dizabilitati grave.

Ea i-ar fi dat fiului sau, in varsta de 46 de ani, 60 de somnifere, apoi l-ar fi strangulat cu o esarfa, incercand totodata sa ii astupe caile respiratorii cu dischete demachiante.

Instanta a gasit-o pe femeie vinovata, insa ea a fost condamnata la doar 3 ani de inchisoare cu suspendare, dupa ce toata lumea a fost impresionata de povestea ei.

Femeia a explicat ca a ales sa ii ia viata fiului, deoarece se temea ca nimeni nu avea cum sa aiba grija de el dupa moartea ei.

Fiul sau nu putea merge sau vorbi

Barbatul se nascuse prematur, cu dizabilitati fizice si psihice severe. El nu putea merge sau vorbi.

Procurorii au intrebat-o de ce n-ar fi putut sa aiba grija de barbat fratele sau mai mare, insa mama a raspuns ca nu era pregatita sa il impovareze cu o asemenea responsabilitate.

„A fost vina mea ca l-am adus pe lume si l-am lasat sa sufere. Mai bine l-am omorat decat sa il las in grija altcuiva. In ultimii doi ani si eu am stat foarte prost cu sanatatea, nu mai puteam sa am grija de el”, si-a explicat femeia de 83 de ani gestul.

„Sunt tot mai batrana si mai slabita, puteam muri inaintea lui. Ideea de a-l omori mi-a venit cu o saptamana inainte si mi-a fost greu sa iau decizia.”

Judecatorul a considerat ca femeia merita clementa: „merita compasiune, chiar daca a incalcat legea”.

Sustinatorii mamei au spus ca viata unei familii ce are un membru cu dizabilitati poate fi foarte grea in China, ca acestia nu au parte de suficient ajutor.

Altii au sustinut ideea legalizarii eutanasiei in urma popularizarii acestei intamplari tragice.

