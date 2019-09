Caz șocant, într-un centru de plasament din Vaslui: minoră, agresată de supraveghetor

Angajatul unui centru din municipiul Barlad al Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui este acuzat ca ar fi agresat sexual o fata de 14 ani din institutia de ocrotire.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, minora i-a povestit psihologului din centru ca a fost agresata, iar acesta a anuntat incidentul la numarul de urgenta 112.



"Am fost sesizati la numarul unic de urgenta 112 de catre psihologul din cadrul unui centru social cu privire la faptul ca o minora a fost victima infractiunii de agresiune sexuala. Fata a indicat drept autor un angajat al centrului respectiv. Au fost demarate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de agresiune sexuala", a declarat purtatorul de cuvant a IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghita, citat de bzi.ro.







DGASPC Vaslui a demarat o ancheta interna care se desfasoara in paralel cu cercetarea politistilor, fiind dispusa masura mutarii angajatului respectiv in cadrul altui centru, unde acesta sa nu intre in contact cu copii.