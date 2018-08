Carmen Dan, audiată în Comisia de Apărare: "Nu eu am luat deciziile operative". LIVE

Carmen Dan

Ministrul de Interne, Carmen Dan, este audiată în Comisia de Apărare a Camerei Deputaţilor, în contextul solicitării liberalilor de a oferi explicaţii despre protestele violente din 10 august.

Carmen Dan și Raed Arafat, participă la ședința de marți a Comisiei de apărare a Camerei Deputaților, în contextul solicitării liberalilor de a oferi explicații despre protestele violente din 10 august. Carmen Dan a venit la audieri împreună cu Laurenţiu Cazan, coordonatorul jandarmilor de la protestul din 10 august.

Carmen Dan a precizat că a ajuns la sediul MAI în jurul orei 13:00 şi că a stat în minister până la ora 03:00. Ministerul de Interne a mai spus că nu a avut informaţii privind un atac.

"E normal ca ministrul să fie în minister", a spus aceasta, adăugând că nu va răspunde la întrebări tehnice. "Nu eu am luat deciziile operative", a completat Carmen Dan.

"Pe 10 august am fost prezentă la minister după ora 13.00. Așa mi s-a părut normal și așa trebuie să facă orice ministru responsabil pentru un eveniment de o asemenea amploare. Am stat în biroul meu, tot ce am solicitat a fost să fiu informată. Am plecat din minister în jurul orei 3.00 dimineața, când colegii mei finalizaseră misiunea", a declarat Carmen Dan.

"Nu răspunde ministrul la întrebările tehnice pentru că ministru nu a coordonat misiunile operative. Din acest motiv sunt colegii mei alături de mine", a mai spus Carmen Dan.

Conform acesteia, 10 jandarmi ar fi comis fapte penale, existând, de asemenea, o anchetă internă în cadrul Jandarmeriei Române.

Întrebată despre numerele acoperite de pe căștile jandarmilor, ministrul de Interne a spus: "Am precizat destul de clar că încercăm să abordăm această problematică cu mult echilibru și că la Jandarmerie este o anchetă internă".

"Poate o să ajungem să vorbim și despre gradul de agresivitate al celor care au încercat să intre în Guvern. Ultimele date din ancheta internă a Jandarmeria arată şase cazuri în care 10 jandarmi au fost identificați ca posibili autori ai unor fapte penale", a completat aceasta.

Maiorul Laurențiu Cazan, coordonatorul acțiunilor Jandarmeriei din seara de 10 august, a afirmat în cadrul Comisiei că jandarmii au fost ultragiaţi şi atacaţi. "Am avut jandarmi răniţi", a completat acesta.

"Nu am ordonat atacarea oamenilor paşnici", a mai spus coordonatorul acțiunilor Jandarmeriei din seara de 10 august.

Raed Arafat a vorbit despre protestarul care a murit pe 20 august. Acesta a spus că pacientul avea probleme cardiace şi că a refizat să meargă la spital. "Pacientul avea o gemoragie digestivă superioară. Pacientul a decedat din cauza unui şoc hemoragic. Autopsia va fi cea care va da răspunsul", a spus acesta, adăugând că nu există nicio legătură între lacrimogene şi hemoragie.

..................................

Carmen Dan află marți dacă va fi audiată în Camera Deputaților pentru represiunea protestului diasporei din 10 august, după cum au cerut partidele din Opoziție.

Comisia de Apărare din Camera Deputaților anunță marți dacă o va chema la audieri pe Carmen Dan. A mai avut loc o ședință saptămâna trecută, la initiativa Opoziției, dar nu a fost cvorum. Conducerea comisiei a decis într-o ședință informală să o cheme pe Carmen Dan azi, însă șeful comisiei, omul PSD-ului, nu i-a trimis nicio scrisoare.

Ședinta comisiei de apărare este programată la 10.30. Este a doua ședință pentru a se lua decizia dacă ministrul de Interne va fi chemată la audieri, după proteste.

Solicitarea Opoziţiei de a fi invitată Carmen Dan în Parlament ar fi trebuit discutată săptămâna trecută, în şedinţa comisiei de Apărare. Nu a fost posibil însă din lipsă de cvorum.

Luni, 13 august, reprezentanţii Puterii şi ai Opoziţiei s-au retras în biroul preşedintelui Comisiei de Apărare. De acolo, liberalii au ieşit şi au anunţat că s-a decis ca ministrul de Interne să fie audiată, marţi.

Deputatul PNL, Ovidiu Raeţchi, a declarat, la acel moment, că liberalii vor cere audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, şi a şefului Jandarmeriei, Sebastian Cocoş, în Comisiile pentru apărare ale Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru a afla cine sunt vinovaţii pentru violenţele de la mitingul de pe 10 august din Piaţa Victoriei.