Carmen Avram: Am prins drag de PSD

Carmen Avram, laudatio pentru PSD la Antena 3

Carmen Avram, jurnalista de la Antena 3 desemnată să ocupe poziția a doua pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare, spune că "a prins drag" de partidul social-democrat.

Liviu Dragnea a anunţat oficial lista cu care vor merge social-democraţii la europarlamentare. După negocieri intense cu şeful partidului, avem nume noi, faţă de echipa iniţială. Spre exemplu: Tudor Ciuhodaru și Victor Negrescu.

Şeful PSD pare că se simte mai bine după ce săptămâna trecută a făcut naveta la spital pentru durerile de spate.

Dragnea a convocat, ieri, şedinţa CEX special pentru finalizarea listei PSD pentru alegerile europarlamentare. Liderii social democraţi au avut nevoie de aproape două ore pentru a valida oferta electorală.

Lista finală a fost votată în unanimitate. Cu o excepţie. În cazul Rovanei Plumb decizia a fost luată şi cu un vot împotrivă, al lui Paul Stănescu. Jocurile au fost aranjate cu mult timp înainte. Duminică seara, Dragnea a avut o întâlnire cu apropiaţii săi în care s-a discutat şi despre candidaţii la Parlamentul European.

Carmen Avram a relatat că discursul Vioricăi Dăncilă din Parlamentul European a fost factorul decisiv pentru alegerea făcută, iar majorarea salariilor medicilor a cântărit enorm:

"Eu nu am fost votant PSD. Până în 2009 am votat PNL. După 2009 am tot găsit scuze că PNL o să își revină. După 2016 am văzut un partid care a fost votat și care a fost asaltat să fie scos de la putere. Am văzut că PSD nu cedează, ci are timp să rezolve și lucruri. În sfârșit avem doctori plătiți cum trebuie, iar asta a rezolvat-o PSD.

Am prins drag de el și am început să îl respect. Am început să simt lucruri pe care nu credeam că pot să le simt. S-au întâmplat lucrurile în ultimii 2 ani, care pentru mine au fost șocanți. Am decis să fiu total de partea lor când am auzit discursul rostit de Viorica Dăncilă în Parlamentul European. E ceva ce eu nu am mai auzit.

M-am întâlnit cu președintele Liviu Dragnea care mi-a spus că ar vrea să mă gândesc la această propunere.

A fost foarte greu să iau această decizie. A fost greu și pentru echipa cu care am lucrat. Eu sunt un fan al democrației. Am ajuns să fie proteste, după ce un partid a câștigat alegerile la un scor mare", a declarat Carmen Avram.