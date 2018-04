Care este mesajul trimis de Facebook celor cărora le-au fost folosite datele ilegal

Facebook a trimis notificari către milioane de utilizatori care au fost anunţaţi oficial că datele personale le-au fost folosite ilegal în scopuri electorale. Este urmarea scandalului Cambridge Analytica în care fondatorul Facebook va fi audiat în Congresul american. Parlamentul britanic a cerut și el audierea lui.

„Înţelegem necesitatea de a păstra datele tale în siguranţă. Am interzis site-ul „this is Your Digital Life” pe care unul dintre prietenii tăi l-a folosit pentru a se loga pe Facebook. Am făcut asta pentru că acest site ar fi folosit ilegal datele tale”.

Aşa începe mesajul pe care 87 de milioane de oameni din toată lumea îl vor vedea când deschid Facebook.

Reţeaua de socializare promisese deja că toţi utilizatorii ale căror date au fost compromise de Cambridge Analytica vor fi informaţi.

Cei vizaţi vor afla şi cum să-şi securizeze conturile mai bine în viitor. Facebook promite că asemenea abuzuri vor înceta de acum înainte şi că viaţa privată a utilizatorilor va fi mai bine protejată. Despre aceste planuri de viitor, dar şi despre greşelile din trecut, va vorbi Mark Zuckerberg, care va depune marți şi miercuri mărturie în două comisii diferite ale Congresului american, scrie digi24.ro.