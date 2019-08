Gușă: "Blocarea numirii ambasadorului Statelor Unite la București este o mânărie politică"

Este opinia consultantului politic, Cozmin Gușă, care spune că acuzația de hărțuire sexuală pentru Adrian Zuckerman este una inventată. Cozmin Gușă speră ca președintele Iohannis să discute acest subiect în vizita pe care o va face în Statele Unite.

"Procedura numirii dureaza 6 luni, despre Zukerman vb de doi ani, in conditiile in care este un roman, un reputabil avocat de succes, apropiat de Trump. Aceasta nominalizare a sa este blocata in urma unui scandal mai mult inventat, faptele s-au petrecut in urma cu peste 20 de ani, secretara depre care se vorbeste era o imigranta din America Latina care l-a auzit vb la tel cu amanta sa, aceasta secretara l-a raportat si acest scandal s-a inchis in firma cu un dosar secretizat, inchis legal. A fost vorba de un scandal care a fost reactivat cand s-a pus problema sa vina in Romania. Este vorba de o manarie politica care dureaza dupa prima data cand a fost eliminate toata lumea credea ca Trump nu il mai nominalizeaza , uite ca l-a renominalizat", a declarat Gușă.

Potrivit unor analişti, întârzierea numirii unui ambasador american în România ar fi din cauza legăturilor din trecut ale lui Joe Biden cu ţara noastră. Aflat în plină cursă electorală pentru preşedinţie, Biden a avut legături strânse cu Bucureştiul. Pe vremea când era senator, directorul lui legislativ a fost Mark Gitenstein, cel numit ulterior ambasador în România. Biden şi Gitenstein sunt prieteni de familie, iar fostul vicepreşedinte i-a transmis lui Traian Băsescu, într-o vizită în 2009, că Gitenstein are un canal deschis la el oricând.



O altă legătură a lui Biden cu estul Europei este prin fiul lui, Hunter. Acesta a fost membru în consiliul de administraţie al unei companii energetice din Ucraina. În martie 2016, Biden a mers la Kiev, a cerut şi a obţinut concedierea procurorului general, care ar fi anchetat compania la care lucra fiul lui. Presa americană a amintit şi că magistratul respectiv era cunoscut pentru corupţia lui.



Cazul a intrat şi în atenţia lui Rudy Giuliani. Avocatul lui Donald Trump a anunţat în mai că va călători la Kiev pentru a-i cere preşedintelui ucrainean o investigaţie în privinţa legăturilor dintre Joe Biden şi compania respectivă. Deplasarea a fost apoi anulată după ce Giuliani a fost acuzat că recrutează un guvern străin pentru a ajuta la realegerea lui Trump.