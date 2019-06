Rezultate finale la europarlamentare 2019: Cine merge la Bruxelles?

Rezultate finale europarlamentare 2019 BEC

Biroul Electoral Central a anunțat, luni, 3 iunie, rezultatele finale la europarlamentare 2019.

Numărul mandatelor pentru fiecare partid:

PNL - 10 mandate

PSD - 9 mandate

USR - 8 mandate

Pro România - 2 mandate

PMP - 2 mandate

UDMR - 2 mandate

Vicepreşedintele AEP, Marian Muhuleţ, a anunțat, într-o conferință de presă că per total au fost 9.352.472 voturi. Dintre acestea 9,078,057‬ au fost voturi valabil exprimate, iar 274.415 voturi nule.

Voturile pe partide:

PNL - 2 499 068

PSD - 2 040 765

USR PLUS - 2 028 236

Pro România - 583 618

PMP - 525 000

UDMR - 476.777

Ceilați candidați nu au depășit pragul electoral.

Lista membrilor aleși:

PNL:

Rareș Bogdan

Mircea Hava

Siegfried Mureșan

Vasile Blaga

Adina Vălean

Daniel Buda

Dan Motreanu

Gheorghe Falcă

Cristian Buşo

Marian Jean Marinescu

PSD:

Rovana Plumb

Carmen Avram

Claudiu Manda

Cristian Terheş

Dan Nica

Maria Grapini

Tudor Ciuhodaru

Dragoş Benea

Victor Negrescu

USR PLUS:

Dacian Ciolos - PLUS

Cristian Ghinea - USR

Dragos Nicolae Pislaru - PLUS

Clotilde Armand - USR

Ioan Dragos Tudorache - PLUS

Nicolae Stefanuta - USR

Vlad Botos - USR

Ramona Victoria Strugariu - PLUS

PMP:

Traian Băsescu

Eugen Tomac

Pro România:

Victor Ponta

Corina Crețu

Şase partide au făcut pragul de 5%, necesar pentru a avea reprezentanţi în Parlamentul European:

PNL 27,0%

PSD 22,51%

ALIANȚA 2020 USR-PLUS 22,36%

PRO ROMÂNIA 6,55%

PMP 5,66%

UDMR 5,44%

ALDE, care a avut trei eurodeputaţi în legislatura trecută, a obţinut doar 4,0%.

România va avea 32 de eurodeputaţi, dintre care PNL va trimite 10, iar PSD şi USR-PLUS câte 8. Pro România, PMP şi UDMR vor avea câte doi reprezentanţi. Cel de-al 33 loc, care va reveni României după Brexit, este alocat PSD.