Băsescu îl dă în judecată pe Ponta: Va răspunde pentru astfel de informaţii grave!

N-au uitat de vechile dispute. Fostul preşedinte Traian Băsescu şi ex-premierul Victor Ponta continuă războiul început pe vremea când se aflau în fruntea ţării. Fostul şef al statului a declarat că îl va acţiona în instanţă pe Victor Ponta, după ce fostul premier l-a acuzat că împreună cu Monica Macovei ar fi folosit informaţii din dosarele SIPA în diferite scopuri.

"O sa ii dau o veste proasta lui Victor Ponta: il dau in judecata pentru afirmatii, am si cerut inregistrarea. Va raspunde pentru astfel de afirmatii grave - ca un presedinte ar folosi o arhiva a unui serviciu secret in batalia politica, in rezolvarea unor interese. Si aici probabil ca vor putea veni martori din toate serviciile ca n-am facut-o niciodata", spus Băsescu.



Băsescu a negat faptul că, în perioada în care a fost preşedintele ţării, ar fi folosit vreun dosar din arhiva SIPA sau că ar fi primit în acest sens informaţii de la Monica Macovei.