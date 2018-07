Băieţii salvaţi din peştera thailandeză au povestit coşmarul prin care au trecut

Băieţii salvaţi din peştera thailandeză, după două săptămâni în adâncuri, au povestit ziariştilor coşmarul prin care au trecut. Micuţii fotbalişti şi-au amintit cum le era tot mai foame de la o zi la alta, dar şi surpriza imensă pe care au trăit-o atunci când au fost găsiţi de doi scafandri britanici.

La peste o săptămână după salvarea din peşteră, tinerii fotbalişti thailandezi şi antrenorul lor au fost externaţi din spital şi au vorbit în faţa presei. Ei au povestit că, după 9 zile de izolare, se îndoiau că vor mai fi găsiţi şi încercau să sape ei un tunel spre suprafaţă: "Săpam şi am auzit voci. Antrenorul nostru ne-a spus să nu mai vorbim pentru că auzea voci. Nu eram siguri dacă este real, aşa că ne-am oprit să ascultăm. S-a dovedit a fi realitate. Am fost şocat!"



Băieţii au povestit că în toată această perioadă nu au avut nimic de mâncare şi au băut doar apa care se scurgea pe stalactite: "În prima zi, nu am simţit nimic. Dar, după ce au trecut două zile, am început să fim obosiţi, să ne simţim slabi".

"Îmi era foarte foame, aşa că încercam să nu mă gândesc la mâncare", spune unul dintre ei.



În faţa ziariştilor, copiii au promis că nu îşi vor irosi vieţile. "Aş vrea să îmi urmez visul de a deveni fotbalist profesionist. O altă carieră pe care mi-o doresc este cea de puşcaş marin", a spus unul dintre băieţii salvaţi.



Povestea salvării echipei de fotbal a făcut înconjurul lumii, iar două filme inspirate de această situaţie vor fi turnate în perioada următoare la Hollywood.