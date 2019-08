Ardelenii nu se tem de Celtic! Arma secretă a CFR-ului

Câștigător a șapte trofee interne, Ciprian Deac, mijlocașul campioanei CFR Cluj explică de ce echipa sa nu se teme de Celtic: „Am demonstrat că putem trece de oricine!”

Clujenii sunt la două meciuri de play-off-ul Ligii Campionilor și doar scoțienii de la Celtic le mai stau în cale. Prima confruntare cu ei este miercuri, în Gruia, de la ora 21.00, returul, săptămâna viitoare, în deplasare.

După ce au eliminat Astana și Maccabi Tel Aviv, fotbaliștii lui Dan Petrescu sunt încărcați de optimism și cred cu tărie că pot trece de Celtic. Unul dintre cei mai experimentați jucători ai campioanei, Ciprian Deac, explică de ce el și coechipierii se gândesc că pot ajunge în play-off-ul Ligii Campionilor.

„Nu mergem cu gândul că nu avem nici o șansă, ei sunt favoriți, dar nu mai avem nimic de pierdut, am început din turul 1, am ajuns în turul 3, sperăm să trecem de Celtic, să ajungem în play-off… Nu-i ușor să pleci din turul 1, să depășești echipe grele cum am făcut noi, dar am arătat că putem trece de oricine” a declarat Ciprian Deac.

