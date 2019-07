Aparat medical la Iași, unic în țară. Ce tratamente sunt oferite pacienților?

Aparat medical performant, unic în țară. Pacienții internați la Spitalul de Neurochirurgie din Iași vor fi tratați cu ajutorul unui sistem angiografic, prin care doza de radiații la care este supus bolnavul este redusă la minimum. Primele intrevenții chirurgicale la coloana vertebrală și creier vor fi făcute de luna viitoare, iar pe lista de așteptare sunt deja peste 70 de persoane. Investiția în noua aparatură se ridică la 1,5 milioane de euro, bani din bugetul Consiliului Județean.

Medicii de la Spitalul de Neurochirurgie „Nicolae Oblu" din Iași, alături de experți străini fac ultimele ajustări ale angiografului. Aparatul de ultimă generație permite printr-o imagine biplană să detecteze leziuni pe care, până acum, medicii nu le puteau observa cu alte echipamente.



"Este unicul sistem de acest gen din Romania, este cel mai performant sistem din seria de angiografie biplana existent in lume la ora actuala.", spune Lucian Eva, manager Spital Neurochirurgie " N Oblu”.







Sistemul are o mobilitate foarte mare datorită brațelor robotice ce permit mișcarea în foarte multe axe.



"Este un echipament biplan care permite vizualizarea leziunilor vasculare cranio-cerebrale si spinale din mai multe unghiuri simultan. In felul acesta creste siguranta, scade durata procedurii pentru ca nu mai trebuie sa misti tubul dintr-o parte in alta si scade si cantitatea de radiatii emise pentru diagnostic, scade radiatia atat pentru pacient, cat si pentru staful profesional.", spune Nicoale Dobrin, medic primar Spital Neuroichirurgie "Prof. Dr. Nicolae Oblu".



Aparatul transformă astfel Spitalul Clinic de Urgențe din Iași în cel mai performant centru de neurochirugie din Europa de Est.



"Vorbim la ora actuala de cel mai bun aparat din lume adus la Iasi, in tara nu exista versiunea aceasta. Vorbim de robotica in neurochirurgie. Pentru unele diagnostice ora exacta in Europa de Est se da de la Iasi.", spune Maricel Popa, presedinte CJ Iasi.



Aproape 70 de pacienți urmează să fie tratați în perioada următoare cu noul angiograf de la Iași.